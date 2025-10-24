KÖFN dağıldı mı, neden? Adamlar ve Son Feci Bisiklet grubunun dağılması ile gündeme geldi

2022 yılında yayımladıkları “Bi’ Tek Ben Anlarım” şarkısıyla milyonların kalbinde yer eden KÖFN grubu yeniden gündeme geldi. En son herkesi şaşırtan bir kararla Son Feci Bisiklet grubunun dağılması KÖFN ve Adamlar grubunun dağılmasını da tekrar gündeme taşıdı.

KÖFN DAĞILDI MI?

Türk alternatif müziğinin sevilen gruplarından KÖFN’ün dağılacağı iddiaları doğru çıktı. 2018 yılında Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından kurulan grup, “Bi’ Tek Ben Anlarım” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. İki müzisyenin sosyal medyada birbirini takipten çıkmasıyla ayrılık söylentileri güçlenmişti. KÖFN grubunun da dağıldığı sonrasında doğrulanmıştı.

KÖFN NEDEN DAĞILDI?

Bilge Kağan Etil’in bir süre yurt dışında yaşamayı planlaması KÖFN grubunun dağılma nedeni olarak değerlendirildi. Etil’in kararı sonrasında, grubun ortak üretim süreci devam ettirilemedi. Salman Tin’in ise müzik kariyerine bireysel olarak devam edeceği belirtildi.

SON FECİ BİSİKLET DAĞILDI MI?

Ankara çıkışlı alternatif rock grubu Son Feci Bisiklet’in de dağıldığı iddiaları müzik gündemine damga vurdu. 2011 yılında kurulan grup “Bu Kız”, “Kendine Zarar Verme” ve “Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesi kazanmıştı.

Grubun son dönemlerde sessiz kalması, konser iptalleri ve sosyal medya paylaşımlarının azalması dikkat çekti. Söylentiler Bir Baba Indie kanalında yapılan açıklamayla doğrulandı. Açıklamaya göre grup üyeleri Can Sürmen, Erkin Sağsen ve Ozan Özgül ayrıldı. Grubun kurucularından Arda Kemirgent’in ise Son Feci Bisiklet ismiyle müzik yoluna tek başına devam edeceği belirtildi.

ADAMLAR GRUBU DAĞILDI MI?

Türk alternatif müziğinin en popüler gruplarından biri olan Adamlar da kısa süre önce “belirsiz bir süreliğine ara” kararı aldıklarını duyurmuştu. Grubun üyeleri, sahne performanslarına ve stüdyo çalışmalarına ara vereceklerini açıklamıştı.