Orman Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Bakanlığın yayımladığı ilana göre, müfettiş yardımcısı kadrolarına alınacak personeller, giriş sınavı sonucuna göre belirlenecek. Adaylar, sürecin ilk aşaması olan yazılı sınava katılacak.

ORMAN BAKANLIĞI 15 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görev almak üzere 15 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular 31 Ekim - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

Adaylar, e-Devlet üzerinden “Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da doğrudan https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirilecek ve fiziki başvuru kabul edilmeyecek.

ORMAN BAKANLIĞI 15 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bakanlık bünyesinde görev alacak müfettiş yardımcıları, belirlenen nitelikleri taşıyan adaylar arasından seçilecek.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve ilgili alanlardan mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların yazılı ve sözlü sınav aşamalarında başarılı olmaları şart.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek personeller, Bakanlığın denetim faaliyetlerinde görev alacak.

ORMAN BAKANLIĞI 15 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Müfettiş yardımcılığı alımı için yapılacak giriş sınavı iki aşamadan oluşacak. İlk olarak yazılı sınav 29 Kasım 2025 tarihinde Ankara’da yapılacak.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, ikinci aşama olan sözlü mülakat sürecine davet edilecek. Her iki sınavı da başarıyla geçen adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayacak.