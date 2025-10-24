Kral Kaybederse yeni oyuncular kim? Final yapacağı iddia edilmişti

Star TV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kral Kaybederse dizisine yeni oyuncular dahil oldu. 24. bölüm itibarıyla yeni karakterlerin dahil olacağı yapımda Doktor Gülser ve asistanı Tuna karakterleri merak ediliyor.

KRAL KAYBEDERSE YENİ OYUNCULAR KİM?

Kral Kaybederse dizisine iki yeni karakter Doktor Gülser ve asistanı Tuna katıldı. Bu karakterler, dizide 10 yıllık bir zaman atlamasının ardından hikayeye dahil olacak. Yapımcı OGM Pictures, yeni sezonun ikinci perdesinde diziye farklı bir dinamizm kazandırmayı hedefliyor.

Doktor Gülser karakterini, başarılı oyuncu Şebnem Hassanisoughi canlandıracak. Gülser’in asistanı Tuna rolünü ise Aslı Samat üstlenecek. Bu iki karakterin, ana hikayeye Kenan Baran’ın geçmişi ve psikolojik süreci üzerinden dahil olması planlanıyor.

KRAL KAYBEDERSE GÜLSER KİM, GERÇEK ADI NE?

Dizide Doktor Gülser karakteri başrol karakter Kenan Baran’ın hayatındaki yeni dönemi temsil eden önemli bir figür olarak yer alacak. Gülser karakterini ise Şebnem Hassanisoughi canlandırıyor. Poyraz Karayel ve Vatanım Sensin dizilerindeki başarılı performansıyla tanınıyor.

KRAL KAYBEDERSE TUNA KİM, GERÇEK ADI NE?

Doktor Gülser’in asistanı Tuna, Gülser’in asistanı olarak diziye dahil oluyor.

Tuna karakterine Aslı Samat hayat veriyor. Samat, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başladı ve televizyon projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Son olarak Mardin'de çekilen bir sinema filminde rol aldı.

FİNAL Mİ YAPIYOR İDDİALARI GÜNDEMDE

Kral Kaybederse dizisi, ikinci sezonunda ilk sezondaki güçlü reyting performansını sürdüremedi. Kadrodan ayrılan Gökçe Bahadır, Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek gibi isimlerin ardından final söylentileri güç kazandı. Ancak yapımcı ekipten henüz resmi bir final açıklaması yapılmadı. Dizi yayın hayatına devam ediyor.