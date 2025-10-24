Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şehit babasına hakaret etmişti! O şoförden pişkin sözler

Şehit babasına hakaret etmişti! O şoförden pişkin sözler

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü, yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına 'dilenci' diye hararet edip darbetmeye kalktı. İşten çıkartılan sürücüye ayrıca para cezası uygulandığı öğrenilirken, şoförün adliyeye sevki sırasında sarf ettiği pişkin sözler sosyal medyada gündem oldu.

Sivas kent merkezi Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsü şoförü, aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç'ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrıldı. Şoför Murat B., 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

ŞEHİT BABASINA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için 'dilenci' diyerek hakaret edip, darbetmeye kalktı. Yaşananlar, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği harekete geçti. Sürücü görevinden alınarak, otobüse 3 ay hak mahrumiyeti verildi.

Şehit babasına hakaret etmişti! O şoförden pişkin sözler - 1. Resim

ŞOFÖRDEN PİŞKİN SÖZLER

Şehit babası Kaya Turan Kıraç, geçtiğimiz günlerde Sivas Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine şoför, savcının talimatıyla dün emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Murat B., adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yaptı.

Kaya Turan Kıraç’ın oğlu Piyade Er Ali Kıraç, 2009 yılında Kandıra Piyade Komutanlığı'nda askeri vazifesini yerine getirirken şehit olmuştu.

