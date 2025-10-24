Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
12 ilde "change" operasyonu! 74 zanlı yakalandı, araçlar sergilendi

12 ilde "change" operasyonu! 74 zanlı yakalandı, araçlar sergilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 74 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen ve piyasa değeri yaklaşık 300 milyon lira olan 50 araç da Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "suç delillerini yok etme" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bazı şüphelilerin, kaza, yangın, deprem gibi nedenlerden ağır hasar kaydı bulunan araçların şasi ve motor numaralarını "change" yöntemiyle yurt dışından getirdikleri ve piyasadan temin ettikleri hacizli ve pert araçların üzerine uyguladıkları, bu araçları da satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

12 ilde "change" operasyonu! 74 zanlı yakalandı, araçlar sergilendi - 1. Resim

74 ZANLI GÖZALTINDA

Bu kapsamda İstanbul merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak, Mersin ve Van'da 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda 74 zanlı gözaltına alındı.

12 ilde "change" operasyonu! 74 zanlı yakalandı, araçlar sergilendi - 2. Resim

300 MİLYON LİRALIK ARAÇLAR SERGİLENDİ

Operasyonlarda, 50 araç ile ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 1249 fişek ele geçirildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 74 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen ve piyasa değeri yaklaşık 300 milyon lira olan 50 araç da Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

12 ilde "change" operasyonu! 74 zanlı yakalandı, araçlar sergilendi - 3. Resim

