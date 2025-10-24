Trabzon'da bir garip olay: Köpekler, koca arabayı parçaladı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir sitenin otoparkında park halindeki SUV aracın altına giren kediyi kovalayan 3 köpek, aracın plakasını ve çamurluk davlumbazını sökerek maddi hasara yol açtı.

ARACIN PLAKASINI VE ÇAMURLUK DAVLUMBAZINI SÖKTÜLER

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkında önceki gece saat 03.30 sıralarında bir kediyi kovalayan 3 köpek, kedinin park halindeki aracın altına saklanması üzerine bir süre kedinin çıkmasını bekledi. Kedinin aracın altından çıkmaması üzerine kedinin saklandığı yere ulaşamayan 3 köpek, çeneleri ile aracın plakasını bulunduğu yerden söktü. Ardından köpekler, kedinin bulunduğu yere ulaşmak için aracın sol ön lastiğinin çamurluk davlumbazını dişleri ile çekerek bulunduğu yerden çıkardı.

GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞOK YAŞADI

Köpekler, kediye ulaşamayınca bir süre sonra otoparktan ayrıldı. Sabah işe gitmek üzere aracının yanına gelen B.K., gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Vatandaş, gerçeği güvenlik kamerası görüntülerini izleyince öğrendi.