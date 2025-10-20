Trabzon'da Of Off-Road yarışını takla atarak bitirdi! Yürekler ağza geldi
Trabzon'da ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali'nde izleyicilerde büyük paniğe neden olan bir kaza yaşandı. Bitiş çizgisini bitirmeye çalışan bir araç, hızını alamayarak takla attı. Çizgiyi taklalar atarak bitiren otomobil, izleyicilerde korkuya neden olurken araçtan çıkan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trabzon'da bu yıl ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali'nde bir aracın bitiş çizgisini takla atarak geçmesi yaşanan mücadeleyi gözler önüne serdi.
Trabzon'un Of ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali, heyecan dolu görüntülere sahne oldu. 25 farklı ilden 5 ayrı sınıfta 80 aracın mücadele ettiği organizasyonda, deniz kenarında oluşturulan zorlu parkurda pilotlar kıyasıya yarıştı.
PANİĞE NEDEN OLDU
Hız, adrenalin, mukavemet ve pilotaj becerilerinin ön plana çıktığı yarışlarda izleyenler büyük heyecan yaşadı. Festivalin son gününde ise Yek Off-Road Kulübü'nden bir otomobil, bitiş çizgisini takla atarak geçti. O anlar izleyiciler arasında kısa süreli paniğe neden olurken, araçtan çıkan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YARIŞ SEVERLERE GÖRSEL ŞÖLEN
Deniz kenarında oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen organizasyon, hem yarış severlere görsel bir şölen sundu hem de off-road tutkunlarını bir araya getirdi.