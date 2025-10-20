Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzon'da Of Off-Road yarışını takla atarak bitirdi! Yürekler ağza geldi

Trabzon'da Of Off-Road yarışını takla atarak bitirdi! Yürekler ağza geldi

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali'nde izleyicilerde büyük paniğe neden olan bir kaza yaşandı. Bitiş çizgisini bitirmeye çalışan bir araç, hızını alamayarak takla attı. Çizgiyi taklalar atarak bitiren otomobil, izleyicilerde korkuya neden olurken araçtan çıkan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'da bu yıl ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali'nde bir aracın bitiş çizgisini takla atarak geçmesi yaşanan mücadeleyi gözler önüne serdi.

Trabzon'da Of Off-Road yarışını takla atarak bitirdi! Yürekler ağza geldi - 1. Resim
Trabzon'un Of ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali, heyecan dolu görüntülere sahne oldu. 25 farklı ilden 5 ayrı sınıfta 80 aracın mücadele ettiği organizasyonda, deniz kenarında oluşturulan zorlu parkurda pilotlar kıyasıya yarıştı.

Trabzon'da Of Off-Road yarışını takla atarak bitirdi! Yürekler ağza geldi - 2. Resim

PANİĞE NEDEN OLDU 

Hız, adrenalin, mukavemet ve pilotaj becerilerinin ön plana çıktığı yarışlarda izleyenler büyük heyecan yaşadı. Festivalin son gününde ise Yek Off-Road Kulübü'nden bir otomobil, bitiş çizgisini takla atarak geçti. O anlar izleyiciler arasında kısa süreli paniğe neden olurken, araçtan çıkan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'da Of Off-Road yarışını takla atarak bitirdi! Yürekler ağza geldi - 3. Resim

YARIŞ SEVERLERE GÖRSEL ŞÖLEN

Deniz kenarında oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen organizasyon, hem yarış severlere görsel bir şölen sundu hem de off-road tutkunlarını bir araya getirdi.

 

