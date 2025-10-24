Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ege'nin en sevilen lezzeti! Kilosu 500 liradan tezgahlarda yerini aldı

Ege'nin en sevilen lezzeti! Kilosu 500 liradan tezgahlarda yerini aldı

- Güncelleme:
Ege&#039;nin en sevilen lezzeti! Kilosu 500 liradan tezgahlarda yerini aldı
Ekonomi Haberleri

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıntar mevsimi başladı. Ormandan toplanan mantarlar tezgahlarda 500 liraya yerini aldı. Vatandaşlar yüksek fiyata rağmen çıntar mantarına yoğun ilgi gösteriyor. 

Ege Bölgesi'nin en sevilen sonbahar lezzetlerinden biri olan çıntar, pazarda yerini aldı. Mantar toplayıcıları, ormanlardan özenle topladıkları çıntarları satıyor. Pazarcılar da topladıkları çıntarları titizlikle seçerek tezgahlara getiriyor.

Ege'nin en sevilen lezzeti! Kilosu 500 liradan tezgahlarda yerini aldı - 1. Resim

YÜKSEK FİYATA RAĞMEN İLGİ YOĞUN

Kilosu 500 liraya kadar yükselen çıntar, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazarcı Emre Çimen, fiyatların yüksek olmasının nedenini artan ulaşım ve yakıt maliyetlerine bağladı.

Ege'nin en sevilen lezzeti! Kilosu 500 liradan tezgahlarda yerini aldı - 2. Resim

"ANCAK BU FİYATA SATABİLİYORUZ" 

Çimen; "Gittiğimiz yerler uzak bölgeler. Benzin ve yol masraflarını düşününce ancak bu fiyata satabiliyoruz. İlk hasat olması sebebi ile de fiyatlar bu şekilde" dedi.

Ege'nin en sevilen lezzeti! Kilosu 500 liradan tezgahlarda yerini aldı - 3. Resim

