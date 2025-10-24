Ege'nin en sevilen lezzeti! Kilosu 500 liradan tezgahlarda yerini aldı

Ege Bölgesi'nin en sevilen sonbahar lezzetlerinden biri olan çıntar, pazarda yerini aldı. Mantar toplayıcıları, ormanlardan özenle topladıkları çıntarları satıyor. Pazarcılar da topladıkları çıntarları titizlikle seçerek tezgahlara getiriyor.

YÜKSEK FİYATA RAĞMEN İLGİ YOĞUN

Kilosu 500 liraya kadar yükselen çıntar, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazarcı Emre Çimen, fiyatların yüksek olmasının nedenini artan ulaşım ve yakıt maliyetlerine bağladı.

"ANCAK BU FİYATA SATABİLİYORUZ"

Çimen; "Gittiğimiz yerler uzak bölgeler. Benzin ve yol masraflarını düşününce ancak bu fiyata satabiliyoruz. İlk hasat olması sebebi ile de fiyatlar bu şekilde" dedi.