Haberler > Ekonomi > 1.000 lira ucuzlayacak! ÖTV düzenlemesi nedeniyle indirime girecek telefonlar belli oldu

1.000 lira ucuzlayacak! ÖTV düzenlemesi nedeniyle indirime girecek telefonlar belli oldu

- Güncelleme:
1.000 lira ucuzlayacak! ÖTV düzenlemesi nedeniyle indirime girecek telefonlar belli oldu
ÖTV, Cep Telefonu, İndirim, Haber
Cep telefonlarında gidilen ÖTV düzenlemesi sonrası bazı telefonların fiyatlarında 1.000 liralık düşüş olacak. Peki düzenleme hangi modelleri etkileyecek? İşte indirime girecek telefonlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cep telefonlarında ÖTV düzenlemesine gidildi. ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.

1.000 lira ucuzlayacak! ÖTV düzenlemesi nedeniyle indirime girecek telefonlar belli oldu - 1. Resim

TELEFON FİYATLARINDA 1.000 LİRALIK DÜŞÜŞ OLACAK 

Kararla birlikte giriş ve orta seviye bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a düştü. Bu gruptaki telefonların fiyatlarında 1.000 liralık bir düşüş olacak. 

FİYATI DÜŞECEK TELEFONLAR 

Peki hangi telefonların fiyatlarında düşüş olacak. İşte söz konusu gruba giren telefonlar: 

Hiking A45, Reeder S19 Max Pro S, General Mobile Era 30, Omix X5 128 GB, Casper VIA M40, Realme C61, Nubia Music, Tecno Spark GO2, Vivo Y04, Infinix Hot 30i, Poco M7 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Oppo A5 Pro, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A17

