81 ilde 500 bin konut projesi hayata geçiriliyor! Tanıtımını Erdoğan yapacak

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kez Türkiye tarihinin 'en büyük' sosyal konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

"Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen, sloganı ise "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen proje kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olması planlanan projeyle, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimin kolaylaştırılması planlanıyor.

TANITIMINI ERDOĞAN YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bugün gerçekleştirilecek "Yüzyılın Konut Projesi Tanıtım Töreni"nde projenin detaylarını, inşa edilecek evlerin büyüklükleri, ödeme durumu ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları açıklayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törene 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcileri davet edildi. Törende, 2022 yılında başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında konutları tamamlanan ailelere de anahtar teslimi yapılacak.

"BÜYÜK GÜN BUGÜN"

Bakan Kurum, tanıtım törenine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük gün bugün. 500 bin yeni yuva için Yüzyılın Konut Projesi'ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimizle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ'YE KİRALAMA YETKİSİ VERİLECEK

Öte yandan yeni sosyal konut projesi kapsamında, kiralık konut uygulamasına ilişkin yasal altyapı hazırlanıyor. AK Parti Grup yönetiminin üzerinde çalıştığı taslakta, TOKİ’ye konut kiralama yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Devletin ev sahibi olacağı sistemde, TOKİ’ye kiralama yetkisi verilecek ve bu konuda yeni bir mekanizma oluşturulacak. İnşa edilecek her sosyal konut projesinde kiralık konutlar için özel kontenjan ayrılacak ve bu konutlar satışa sunulmayacak.

İstanbul’da başlatılacak proje kapsamında ilk etapta 10 binden fazla konutun kiralık olarak üretileceği belirtiliyor. Kurayla belirlenecek kiracılık sisteminde emekliler, engelliler, şehit ve gazi aileleri, yeni evlenecek gençler ile üç çocuklu aileler öncelikli olacak.

Bu konutlar, piyasa şartlarının altında kira bedelleriyle vatandaşlara sunulacak.