Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 81 ilde 500 bin konut projesi hayata geçiriliyor! Tanıtımını Erdoğan yapacak

81 ilde 500 bin konut projesi hayata geçiriliyor! Tanıtımını Erdoğan yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. Projenin sloganı "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenirken, 81 ili ilgilendiren detaylar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kez Türkiye tarihinin 'en büyük' sosyal konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

"Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen, sloganı ise "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen proje kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olması planlanan projeyle, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimin kolaylaştırılması planlanıyor.

TANITIMINI ERDOĞAN YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bugün gerçekleştirilecek "Yüzyılın Konut Projesi Tanıtım Töreni"nde projenin detaylarını, inşa edilecek evlerin büyüklükleri, ödeme durumu ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları açıklayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törene 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcileri davet edildi. Törende, 2022 yılında başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında konutları tamamlanan ailelere de anahtar teslimi yapılacak.

"BÜYÜK GÜN BUGÜN"

Bakan Kurum, tanıtım törenine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük gün bugün. 500 bin yeni yuva için Yüzyılın Konut Projesi'ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimizle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

81 ilde 500 bin konut projesi hayata geçiriliyor! Tanıtımını Erdoğan yapacak - 1. Resim

TOKİ'YE KİRALAMA YETKİSİ VERİLECEK

Öte yandan yeni sosyal konut projesi kapsamında, kiralık konut uygulamasına ilişkin yasal altyapı hazırlanıyor. AK Parti Grup yönetiminin üzerinde çalıştığı taslakta, TOKİ’ye konut kiralama yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Devletin ev sahibi olacağı sistemde, TOKİ’ye kiralama yetkisi verilecek ve bu konuda yeni bir mekanizma oluşturulacak. İnşa edilecek her sosyal konut projesinde kiralık konutlar için özel kontenjan ayrılacak ve bu konutlar satışa sunulmayacak.

İstanbul’da başlatılacak proje kapsamında ilk etapta 10 binden fazla konutun kiralık olarak üretileceği belirtiliyor. Kurayla belirlenecek kiracılık sisteminde emekliler, engelliler, şehit ve gazi aileleri, yeni evlenecek gençler ile üç çocuklu aileler öncelikli olacak.

Bu konutlar, piyasa şartlarının altında kira bedelleriyle vatandaşlara sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Körfez turu meyvesini verdi: 15 milyar dolarlık ticaret hedefi!Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Körfez turu meyvesini verdi: 15 milyar dolarlık ticaret hedefi! - Ekonomi15 milyar dolarlık ticaret hedefi!1.000 lira ucuzlayacak! ÖTV düzenlemesi nedeniyle indirime girecek telefonlar belli oldu - Ekonomiİndirime girecek telefonlar belli olduGayrimenkul yatırımcıları dikkat! İşte konut fiyatı en ucuz ve pahalı 20 şehir - Ekonomiİşte konut fiyatı en ucuz ve pahalı 20 şehirTCMB’nin kararı ne anlama geliyor? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde en düşük oranlar - EkonomiKredilerde en düşük faiz oranlarıAkaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor! Motorinde tabela bu gece değişecek - EkonomiAkaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor!Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları değişti - EkonomiSigara ve cep telefonunda ÖTV oranları değişti
Sonraki Haber Yükleniyor...