ABD’nin başkenti Washington D.C.’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan ile İsrail arasındaki işbirliğinin Türkiye’yi hedef almadığını ileri sürdü.

Demokrasileri Savunma Vakfı’nın toplantısında soruları cevaplayan Dendias, Yunanistan ve İsrail arasında geliştirilen işbirliğinin, Ankara’da dile getirilenin aksine Türkiye’yi dışlama amacı taşımadığını söyledi. Dendias, bu işbirliğinin ortak zorluklara karşı kurulduğunu dile getirdi.

Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan 'Osmanlı' çıkışı: "Türkiye'nin lehine olacak bizi dinlemeli"

"TÜRKİYE KATILABİLİR"

Dendias, Türkiye’nin Yunanistan ve İsrail arasındaki işbirliğine dahil olabileceğini söyledi. Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dikkat çeken Dendias, "Kurallar ülkelere göre değişmez. Türkiye'ye uyarsa ortak çalışma mümkündür" ifadelerini kullandı.

DENDİAS'TAN OSMANLI ÇIKIŞLI

Konuşmasında Yunanistan-Türkiye ilişkilerine de değinen Dendias, Atina yönetiminin komşu ülkeyle temasları sürdürmekten yana olduğunu aktardı.

İletişim kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu söyleyen Dendias, Türkiye’nin gelecekte kendi çıkarlarını Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği çizgisine daha yakın görebileceğini öne sürdü:

"Yunan hükümetinin ve benim kişisel görüşüm, komşu ülkeyle görüşmeleri sürdürmek yönünde çünkü iletişim kanallarının açık kalması gerekiyor. Türkiye’nin gelecekte kendi çıkarlarının, Osmanlı İmparatorluğu’nun yeniden kurulması vizyonundan çok, Yunanistan, İsrail ve AB’nin izlediği çizgiye daha yakın olduğunu fark edebileceğini düşünüyorum."

ABD VE İSRAİL HATTINDA DİKKAT ÇEKEN TEMASLAR

Dendias, Washington’daki program kapsamında Demokrasileri Savunma Vakfı İcra Direktörü Jonathan Schanzer ile bir araya geldi. Etkinlikte Yunanistan-ABD ilişkileri, Doğu Akdeniz ve İsrail’le yürütülen savunma işbirliği de gündeme geldi.

