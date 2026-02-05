Ocak 2026’da 61 bin 55 adet otomobil satışı gerçekleşirken; bu satışların %60,3’ünü, SUV gövde tipine sahip araçlar oluşturdu. En çok satanlar listesi ise bu yıla farklı başladı. Kampanyalı fiyat ve yerli üretim avantajını arkasına alan Toyota C-HR ilk sırada yer aldı. Geçen yılın lideri Tesla Model Y, ilk 10’da yer almazken; Cherry, Tiggo 8 modeli ile dikkat çeken bir çıkış yakaladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil severlerin son yıllarda SUV araçlara gösterdiği ilgi, Ocak 2026 verilerinde de kendini gösterdi.

Geçen ay otomobil pazarında 61 bin 55 adet satış gerçekleşirken, bu satışlardan SUV gövde tipine sahip araçlar %60,3 pay aldı. 36 bin 786 adet SUV satışı gerçekleşirken, bu gövde tipi, en çok tercih edilenler listesinde zirvedeki yerini korudu.

SUV araçları %21,2 pay ile sedan ve %18,3 pay ile hatchback (H/B) otomobiller izledi.

EN ÇOK SATAN ‘SUV’LAR

Ocak 2026’da en çok satan SUV otomobiller şöyle sıralandı:

1-Toyota C-HR: 3 Bin 200 Adet

2-Volkswagen Tiguan: 2 Bin 200 Adet

3-Nissan Qashqai: Bin 915 Adet

4-Chery Tiggo 8: Bin 802 adet

5-Fiat Egea Cross: Bin 425 adet

6-BYD Atto 2: Bin 382 adet

7-KG Mobility Torres: Bin 345 adet

8-Hyundai Bayon: Bin 220 adet

9-BYD Sealion 7: Bin 217 adet

10-TOGG T10X: Bin 90 adet

TESLA İLK 10’DA YOK

2025 yılında 31 bin 509 adet satışla “en çok satan modeller” arasında ilk 5’te yer alan Tesla Model Y, geçen ay ilk 10’da yer almadı. Ocak 2026’da Model Y, 490 adet satış yapabildi.

YERLİ C-HR ZİRVEDE

Bu yıl ocak ayındaki satış performansı ile öne çıkan Toyota’nın yerli üretim C-HR modeli, en çok satılan SUV listesinde zirvede yer aldı. Kampanyalı fiyatına ocak ayında da devam eden C-HR, geçen yıl da 25 bin 215 adet satışla en çok satan modeller arasında dokuzuncu sırada yer almıştı.

TOGG DA LİSTEDE

2025 yılında 27 bin 583 adet satışla en çok satan yedinci model olan TOGG T10X, ocak ayında bin 90 adet anahtar teslim etti. Yerli SUV, geçen ay ‘ilk 10’ listesinde son sırada yer aldı.

BYD, 2 MODEL İLE…

Çinli üretici BYD, 2 model ile en çok satan SUV’kar listesine dahli oldu. Marka, geçen yıl Seal U modeli ile en çok satanlar arasında altıncı sırada kendine yer bulmuştu. Seal U, ocakta liste dışı kalırken, BYD 2 farklı modeli ile öne çıktı.

YENİDEN CHERY

Geçen yıl Türkiye satışları yarı yarıya düşen Chery, yeni yıla hızlı başladı. Tiggo 8 modeli ile Chery, en çok satan SUV’lar arasında bu yılın ilk rakamlarında yükselişe geçti.

