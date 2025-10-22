Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman, şartları neler?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi detayları merak edilip araştırılıyor. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman, şartları neler?" İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için nefesler tutuldu. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ konut projesini beklemeye başladı. Yeni konut projesinde satılık dairelerin dışında kiralık daireler de olacaktır.

 

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ sosyal konut projesi başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir tarih verilmemiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hazırlıklarda 81 ilde 500 bin konut üretileceği duyuruldu. Bu kapsamda TOKİ eliyle ilk defa İstanbul’da kiralık konutlar üretilecek.

Projeyle ilgili tüm detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü Başakşehir Kayaşehir'de yapılacak büyük lansmanda duyurulacak.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU ŞARTLARI NE OLACAK?

Proje, dar gelirli vatandaşlar için hazırlanmış olup, emekliler, gençler, şehir ve gazi yakınları ile deprem bölgesi sakinleri için özel kontenjanlar ayrılacaktır.

'Aile Yılı' kapsamında genç çiftler ve en az üç çocuğu olan ailelere öncelik tanınması planlanmaktadır. Başvuru için adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve ilgili ilde en az bir yıldır ikamet ediyor ya da o ile kayıt olmaları gibi şartlar aranabilir. Katılım esnasında yaklaşık 5 bin TL sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacaktır. Hanehalkı gelirinin ise başvuru için toplumda üç asgari ücreti geçmemesi, yani yaklaşık 60-65 bin TL civarında olması tahmin ediliyor.

