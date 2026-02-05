Aydın’da sağanak sonrası meydana gelen sel ile taşınan kum tabakaları tarihi keşfi gün yüzüne çıkardı. Kumların altından duvar kalıntısı ve nüfuslu birine ait olduğu tahmin edilen bir mezar yapısı bulundu. Bölgede daha önce de Anaia Kadı Kalesi’ne ait liman ve şapel yapıları bulunmuştu.

LİMAN BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz ay deniz sularının çekilmesi sonrasında Aydın’da Anaia Kadı Kalesi’ne ait liman ve şapel yapıları meydana çıkmıştı. Aynı bölgede tarihi bir keşfe daha imza atıldı.

Keşif üstüne keşif! Liman bulunan yerden şimdi de mezar çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak yağış sonrasında meydana gelen selde, yaklaşık 1 metreye yakın kum tabakasının denize taşınması sonucu bir duvar kalıntısının yanında, nüfuslu birine ait olduğu tahmin edilen bir mezar yapısı da bulundu.

MEZAR YAPISI ORTAYA ÇIKTI

Denize taşınan kıyı kumların gün yüzüne çıkardığı tarihi keşfe ilişkin bilgilendirme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü şunları söyledi:

Geçtiğimiz ay denizde suların çekilmesiyle birlikte, kuzey bölgesinde Anaia Kadı Kalesi’ne ait liman ve şapel yapıları meydana çıkmıştı. Şimdi de selin etkisiyle yüzeyden yaklaşık 1 metreye yakın kum tabakasının denize taşınması sonucu güney bölgesindeki yapıların tamamen ortaya çıktığı görüldü. Bir duvar kalıntısının yanında nüfuslu birine ait olduğu tahmin edilen bir mezar yapısı da meydana çıkmış.

KUM YATAKLARI ÇEKİLDİ

Kuşadası ve komşu ilçelerde meydana gelen aşırı yağışların taşkınlara neden olduğunu belirten Sürücü, selin geldiği son nokta olan kıyı alanlarında kum yataklarının en fazla çekildiği ve atıkların yoğun olduğu yerlerin SSK Sitesi ve Nazilli Sitesi olduğunu söyledi.

