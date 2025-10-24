Malatya!da deprem mi oldu? 24 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı
Güncelleme:
Malatya!da deprem mi oldu? sorusuna cevap aranıyor. İşte, 24 Ekim 2025 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika açıklaması geldi. Malatya'da yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar 24 Ekim 2025 son depremler listesini araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntılara ilişkin detaylar merak konusu haline geldi.
24 EKİM MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerin göre, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 10:26'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1.9 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7.0 olarak kaydedildi.
24 EKİM AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
|25-10-24 11:01:45
|37.78889
|35.50139
|7.0
|1.4
|Yahyalı (Kayseri)
|2025-10-24 10:45:37
|36.69222
|36.51167
|6.11
|2.0
|Hassa (Hatay)
|2025-10-24 10:44:05
|39.20444
|28.10611
|4.59
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-24 10:28:45
|37.42333
|36.89139
|6.73
|1.1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|2025-10-24 10:27:54
|39.23861
|28.96306
|7.0
|1.4
|Simav (Kütahya)
|2025-10-24 10:26:41
|38.27
|38.18694
|7.0
|1.9
|Yeşilyurt (Malatya)
Editör: Sevcan Girgin