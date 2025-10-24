Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milas elektrik kesintisi: 25 Ekim'de Milas'ta elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Milas elektrik kesintisi: 25 Ekim'de Milas'ta elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milas elektrik kesintisi: 25 Ekim&#039;de Milas&#039;ta elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Milas, Elektrik Kesintisi, Boğaziçi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milas'ın Boğaziçi, Meşelik ve Dörttepe mahallerinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililer, arızanın giderilmesinin arndan elektriğin gün içinde yeniden verileceğini açıkladı.

Sabah saatlerinden itibaren Milas'ın bazı mahallerinde elektrik kesintisi etkili oluyor. ADM Elektrik Dağıtım ekipleri bölge onarım çalışmalarına devam ederken, elektrik hizmetinin gün içinde yeniden sağlanması bekleniyor.

Milas elektrik kesintisi: 25 Ekim'de Milas'ta elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

25 EKİM'DE MİLAS'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Milas'ın Boğaziçi, Meşelik ve Dörttepe mahallerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Tuzla Ovası, Milas-Bodrum Yolu ve çevresindeki siteler ike konut alanlarını kapsayan kesintinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle uygulandığı belirtildi. Yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından elektriklerin gün içinde yeniden verilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı. 

MİLAS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Milas elektrik kesintisi: 25 Ekim'de Milas'ta elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

MİLAS / MUĞLA

Boğaziçi Mh. ( Tuzla Ovası Sk. 1010. Sk. Royal Resort İçi Yolu Kumbükü Konutları İçi Yolu Gümüşkum Sitesi İçi Yolu Gelin Kayası Sitesi İçi Yolu Başak Sitesi İçi Yolu Gelin Kayası İçi Yolu Deniz Yakası Sitesi İçi Yolu Bodrum Yakası Tatil Sitesi İçi Yolu Köy Merkezi Sk. Yazlık Siteler Sk. Manolya Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Minikent Sitesi Köy Merkezi sokak Köy Merkezi sk. Köy Merkezi sk. Yanıkdere Sk. )
Meşelik Mh. ( Milas Bodrum Yolu Sk. )
Dörttepe Mh. ( Muğla Bodrum Yolu Tuzla Ovası Sk. Tuzla Ovası Beyciler sk. )
 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC seçimi ile ilgili ilk yorum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aşk ve Gözyaşı senaristi kim, neden değişti? - HaberlerAşk ve Gözyaşı senaristi kim, neden değişti?24 Ekim Keçiören, Polatlı su kesinti listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - Haberler24 Ekim Keçiören, Polatlı su kesinti listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu! - HaberlerMilan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu!İstanbul baraj doluluk oranı: 24 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - Haberlerİstanbul baraj doluluk oranı: 24 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?Necati Özkan kimdir? Gözaltına alınma nedeni gündemde - HaberlerNecati Özkan kimdir? Gözaltına alınma nedeni gündemde25 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? - Haberler25 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Sonraki Haber Yükleniyor...