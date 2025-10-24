Milas elektrik kesintisi: 25 Ekim'de Milas'ta elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sabah saatlerinden itibaren Milas'ın bazı mahallerinde elektrik kesintisi etkili oluyor. ADM Elektrik Dağıtım ekipleri bölge onarım çalışmalarına devam ederken, elektrik hizmetinin gün içinde yeniden sağlanması bekleniyor.

25 EKİM'DE MİLAS'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Milas'ın Boğaziçi, Meşelik ve Dörttepe mahallerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Tuzla Ovası, Milas-Bodrum Yolu ve çevresindeki siteler ike konut alanlarını kapsayan kesintinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle uygulandığı belirtildi. Yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından elektriklerin gün içinde yeniden verilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.

MİLAS / MUĞLA

Boğaziçi Mh. ( Tuzla Ovası Sk. 1010. Sk. Royal Resort İçi Yolu Kumbükü Konutları İçi Yolu Gümüşkum Sitesi İçi Yolu Gelin Kayası Sitesi İçi Yolu Başak Sitesi İçi Yolu Gelin Kayası İçi Yolu Deniz Yakası Sitesi İçi Yolu Bodrum Yakası Tatil Sitesi İçi Yolu Köy Merkezi Sk. Yazlık Siteler Sk. Manolya Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Minikent Sitesi Köy Merkezi sokak Köy Merkezi sk. Köy Merkezi sk. Yanıkdere Sk. )

Meşelik Mh. ( Milas Bodrum Yolu Sk. )

Dörttepe Mh. ( Muğla Bodrum Yolu Tuzla Ovası Sk. Tuzla Ovası Beyciler sk. )