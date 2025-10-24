Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu!

Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorgulanırken yayın bilgileri belli oldu. Ligde zirve yarışını sürdürmek isteyen Milan, kendi sahasında konuk edeceği Pisa karşısında hata yapmak istemiyor.

MİLAN - PİSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’da futbol şöleni sürerken Milan - Pisa karşılaşması da futbol tutkunlarının radarında! Kırmızı-siyahlı ekip Milan, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmek isterken Pisa, zorlu deplasmandan puan çıkarma peşinde olacak. Milan - Pisa maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLAN - PİSA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Serie A’da haftanın kapanış maçlarından Milan - Pisa karşılaşması 24 Ekim Cuma akşamı 21.45’te oynanacak. Karşılaşmaya bu akşam San Siro ev sahipliği yapacak.

MİLAN - PİSA MUHTEMEL 11'LER

Milan: M. Maignan, F. Tomori, M. Gabbia, S. Pavlović, A. Saelemaekers, Y. Fofana, L. Modrić, S. Ricci, D. Bartesaghi, S. Giménez, R. Leão

Pisa: A. Šemper, A. Caracciolo, R. Albiol, S. Canestrelli, M. Léris, E. Akinsanmiro, M. Aebischer, M. Marin, S. Angori, S. Moreo, M. Nzola