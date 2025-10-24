Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu!

- Güncelleme:
Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu!
AC Milan, Serie A, İtalya, Futbol, Maç, Haber
İtalya Serie A’da bu hafta heyecan dorukta! AC Milan ile Pisa arasında oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyor. Futbolseverler Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak ederken detaylar da netlik kazandı.

Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorgulanırken yayın bilgileri belli oldu. Ligde zirve yarışını sürdürmek isteyen Milan, kendi sahasında konuk edeceği Pisa karşısında hata yapmak istemiyor.

Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu! - 1. Resim

MİLAN - PİSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’da futbol şöleni sürerken Milan - Pisa karşılaşması da futbol tutkunlarının radarında! Kırmızı-siyahlı ekip Milan, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmek isterken Pisa, zorlu deplasmandan puan çıkarma peşinde olacak. Milan - Pisa maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu! - 2. Resim

MİLAN - PİSA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Serie A’da haftanın kapanış maçlarından Milan - Pisa karşılaşması 24 Ekim Cuma akşamı 21.45’te oynanacak. Karşılaşmaya bu akşam San Siro ev sahipliği yapacak.

Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu! - 3. Resim

MİLAN - PİSA MUHTEMEL 11'LER

Milan: M. Maignan, F. Tomori, M. Gabbia, S. Pavlović, A. Saelemaekers, Y. Fofana, L. Modrić, S. Ricci, D. Bartesaghi, S. Giménez, R. Leão

Pisa: A. Šemper, A. Caracciolo, R. Albiol, S. Canestrelli, M. Léris, E. Akinsanmiro, M. Aebischer, M. Marin, S. Angori, S. Moreo, M. Nzola

