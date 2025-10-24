Necati Özkan kimdir? Gözaltına alınma nedeni gündemde

Türkiye’nin en çok konuşulan siyasi danışmanlarından Necati Özkan, casusluk soruşturması kapsamında yeniden kamuoyunun odağında. Birçok seçim kampanyasında aktif rol alan Özkan, hem siyasi iletişim alanındaki kariyeri hem de devam eden yargı süreci nedeniyle tartışmaların merkezine yerleşti.

NECATİ ÖZKAN KİMDİR?

Necati Özkan, 20 Mayıs 1960 tarihinde Ankara’da doğdu. Eğitimine Kuleli Askeri Lisesi’nde başlayan Özkan, Işıklar Askeri Lisesi’ne geçti ve ardından Kara Harp Okulu’ndan 1981 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve ODTÜ’de işletme yüksek lisansı yaptı.

Kariyerine 1985 yılında kurduğu Öykü Reklam Ajansı ile başladı. İletişim sektöründe önemli bir yer edinen Özkan, Türkiye’de ve yurt dışında birçok siyasi kampanyaya imza attı. Özellikle 2009 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık kampanyası ve 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

NECATİ ÖZKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen bir şahsın dijital materyallerinden elde edilen verilerle genişletildi. Savcılık, Özkan hakkında “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlattı.

Necati Özkan, 19 Mart 2025’te gözaltına alındı ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Özkan’ın mal varlığına ve banka hesaplarına da tedbir konuldu. Savcılığın hazırlayacağı iddianame, yargı sürecinin seyrini belirleyecek.

NECATİ ÖZKAN HAPİSTE Mİ, NEDEN?

Necati Özkan şu anda tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor. İlk olarak Silivri Cezaevi’ne götürülen Özkan, daha sonra Kocaeli Cezaevi’ne nakledildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan dosya, iddianame aşamasına taşınmak üzere savcılığın incelemesinde bulunuyor.