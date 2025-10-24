Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de feci iş kazası! 18 metreden çukura düşen işçi kurtarılamadı

ABD'de feci iş kazası! 18 metreden çukura düşen işçi kurtarılamadı

ABD’nin New York eyaletindeki bir şantiyede 18 metre yükseklikten çukura düşen inşaat işçisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Feci iş kazası, ABD’nin New York eyaletinde yaşandı. Hudson Yards mahallesindeki bir şantiyede 18 metre yüksekten bir çukura düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. 

ABD'de feci iş kazası! 18 metreden çukura düşen işçi kurtarılamadı - 1. Resim

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Anthony Romano isimli yetkili, itfaiye ekiplerinin üç dakika içinde olay yerine ulaştığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşçinin olay yerinde yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. New York Beton Şirketi çalışanının kimliği henüz belirlenemezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 

