Adıyaman'da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı!

Adıyaman Havalimanı'nda her iki yılda bir düzenlenen geniş katılımlı acil durum tatbikatı çerçevesinde 77 yolcu, 5 mürettebat olmak üzere 82 kişinin bulunduğu yolcu uçağı senaryo gereği pist alanı yakınlarına düştü. Uçağın kaza kırıma uğradığını gören kule görevlileri telsizden acil müdahale ekiplerine anons geçerek bölgeye sevk gerçekleştirdi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Tatbikat için hazırlanan dev uçak maketi, bir anda ateş topuna döndü. Enkaz bölgesine ise çok sayıda itfaiye ekipleri, Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ve havalimanı görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki motoru ve kanatları alev alan uçağa köpüklü su sıktı. Söndürülen yangın sonrasında yine itfaiye ekipleri tarafından uçak içerisinde bulunan 77 yolcu 5 mürettebat tek tek bulundukları yerden çıkarıldı. Gerçekleştirilen tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.