Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bir daha gelinlik giymek isteyen eşini kırmadı! Turistler yeni evli sanıp, takı kuyruğu oluşturdu

Bir daha gelinlik giymek isteyen eşini kırmadı! Turistler yeni evli sanıp, takı kuyruğu oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir daha gelinlik giymek isteyen eşini kırmadı! Turistler yeni evli sanıp, takı kuyruğu oluşturdu
Denizli, Pamukkale, Düğün, Turist, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de geçen yıl evlenen çift, düğün fotoğraflarını beğenmeyince Pamukkale travertenlerinde yeniden düğün çekimi planladı. Travertenlerde fotoğraf çekimi yaptıran çiftle sohbet eden turistlerin takı takmak için kuyruğa girdi, bir ömür unutulmayacak o anlar kamera ile kayda alındı.

Denizli'de geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaevine giren Muhammed ve İrem Büke çifti, düğün günü yaptıkları dış çekimden memnun kalmadı. Eşi İrem Büke'nin tekrar gelinlik giyme isteğini de kırmayan Muhammed Büke, eşiyle birlikte dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinde düğün çekimi planladı. Tekrar gelinlik ve damatlığını giyen çift travertenlerine çıktı. 

Bir daha gelinlik giymek isteyen eşini kırmadı! Turistler yeni evli sanıp, takı kuyruğu oluşturdu - 1. Resim

TURİSTLER TAKI KUYRUĞUNA GİRDİ

Çekim esnasında Düzce'den gelen turist kafilesindeki vatandaşlar, iyi dileklerinin ardından çifte takı takmaya başladı. Turistlerin ardı ardına yeni evlendiklerini düşündükleri çifte takı taktığı anlar ise sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.

Bir daha gelinlik giymek isteyen eşini kırmadı! Turistler yeni evli sanıp, takı kuyruğu oluşturdu - 2. Resim

"EŞİM BİR DAHA GELİNLİK GİYMEK İSTEDİ"

Özel bir hastanede hemşirelik yapan 28 yaşındaki Muhammed Büke, "6 Eylül 2024 yılında evlenmiştik. Eşim bir daha gelinlik giymek istemişti. Çekim yapmak için organize ettik. Çekim için Pamukkale'yi tercih etmiştik. Çekim için gittiğimizde Düzceli turistler vardı. Orada bizleri görünce ilgileri oldu.

Bir daha gelinlik giymek isteyen eşini kırmadı! Turistler yeni evli sanıp, takı kuyruğu oluşturdu - 3. Resim

Ardından takı töreni gibi bir şey yaptılar. Kendileriyle de tanıştık, çok güzel bir anıydı. Düğünümüzün yeni olduğunu düşündüler sanırım. Öyle bir takı takma töreni yaptılar" dedi.

Bir daha gelinlik giymek isteyen eşini kırmadı! Turistler yeni evli sanıp, takı kuyruğu oluşturdu - 4. Resim

"ÇOK GÜZEL BİR ANIYDI"

Eşiyle aynı hastanede hemşire olarak görev yapan 27 yaşındaki İrem Büke ise, "Bizim evliliğimiz 1 sene önce olmuştu. Tabii o zaman da biz dış çekim yapmıştık. Düğün telaşı ve yorgunluktan dolayı içime sinmeyenler vardı. Ardından bir daha bir çekim yapmak istedik.

Bir daha gelinlik giymek isteyen eşini kırmadı! Turistler yeni evli sanıp, takı kuyruğu oluşturdu - 5. Resim

Pamukkale'ye gittiğimizde Düzceli bir kafile ile karşılaştık. Ortaya çok güzel görüntüler ve anı çıktı. Sosyal medyada bu kadar paylaşabileceğini düşünmemiştim. Çok güzel yorum yapanlar olmuş. Çok güzel bir anıydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karaciğerinin yarısı parçalandı ama pes etmedi! Genç kızdan umut dolu hikaye…Sosyal medya Barış Alper'i konuşuyor: Galatasaray'ın paylaşımına yorum yağdı, taraftar ikiye bölündü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adıyaman'da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı! - YaşamGerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı!İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldı - Yaşamİstanbul’a bugün için sel uyarısı!Prof. Dr. İbrahim Turna: Türkiye’nin ‘Yeşil Vatan’ için rekor kırma potansiyeli var - YaşamTürkiye’nin ‘Yeşil Vatan’ için rekor kırma potansiyeli var29 Ekim'de ulaşım ücretsiz: Marmaray, metro, İZBAN, Başkentray hepsi listede... - Yaşam29 Ekim'de ulaşım ücretsizBunlar nasıl fiyatlar! Baklavanın dilimi 738, kilosu 4 bin 140 lira - YaşamBir diliminin fiyatı ağızları açıkta bıraktı!Marmara'da yağışlar yüzde 65 azaldı, su krizi kapıda! 'Önce toprak suya doyacak, sonra barajlar' - YaşamMarmara'da yağışlar yüzde 65 azaldı, su krizi kapıda!
Sonraki Haber Yükleniyor...