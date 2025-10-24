Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
24 Ekim Keçiören, Polatlı su kesinti listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

24 Ekim Keçiören, Polatlı su kesinti listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?



24 Ekim Keçiören, Polatlı su kesinti listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Ankara, Su Kesintisi, Keçiören, Polatlı, ASKİ, Haber


ASKİ, 24 Ekm 2025 Cuma günü Ankara genelinde planlı su kesintisi programını duyurdu. Keçiören, Polatlı ve Kazan ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, kesintilerin ne zaman sona ereceğini ve suların hangi saatlerde yeniden verileceğini merak ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 24 Ekim 2025 Cuma günü için Ankara'nın Keçiören ve Polatlı ilçelerinde su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Keçiören, Polatlı ilçelerinde farklı nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. İşte ASKİ’nin güncel su kesintisi listesi ve detaylar…

24 Ekim Keçiören, Polatlı su kesinti listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim 2025 Cuma günü Polatlı ve Keçiören'de yaşanan su kesintilerinin akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Polatlı'nın Zafer ve Kurtuluş mahallelerinde meydana gelen arızanın 17:00'a kadar giderilmesi, Şehitlik, Şentepe, Çamlıca ve Mehmet Akif mahallelerinde ise suyun gece yarısı 00:00 civarında normale dönmesi öngörülüyor. Keçiören genelinde de yoğun su kullanımı nedeniyle yaşanan basınç düşüklüğü ve kesintilerin 17:00 itibarıyla sona ermesi planlanıyor

24 Ekim Keçiören, Polatlı su kesinti listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

24 EKİM KEÇİÖREN, POLATLI SU KESİNTİ LİSTESİ PAYLAŞILDI!

POLATLI

Arıza Tarihi: 24.10.2025 08:45:00
Tamir Tarihi: 24.10.2025 17:00:00
Detay: Plansız su kesintisi: Polatlı İlçesi Zafer mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Zafer mahallesi bir bölümü, Kurtuluş Mah bir bölümü

Arıza Tarihi: 24.10.2025 08:45:00
Tamir Tarihi: 25.10.2025 00:00:00
Detay: 24.10.2025 08:00 Tamir Tarihi: 25.10.2025 00:00 Detay: Sayın Abonelerimiz; Polatlı ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde başınç düşüklüğü ve ya su kesintisi yaşanabilir. Söz konusu durumun saat 23:59 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah Birkısım, Şentepe Mah, Bir kısım, Çamlıca Mah, Mehmet Akif Mah Birkısım

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 24.10.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2025 17:00:00
Detay: Keçiören İlçesi Basınç Sorunu: Değerli abonelerimiz, ilçemizde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle Keçiören genelinde gün içinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, yaşanan aksaklık için özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Keçiören ilçesi geneli




