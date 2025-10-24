Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı! Bugün Ankara'da yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yeni hava durumu tahminini yayımladı. Başkentte bugün sağanak yağış beklenip beklenmediği merak konusu haline geldi. Hafta sonu yağışın etkili olacağı Ankara'da, pazartesi gününden itibaren hava yeniden açacak.

BUGÜN ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ankara'da yaşayan vatandaşların merak ettiği "Bugün yağmur yağacak mı?" sorusu cevap buldu. Meteoroloji verilerine göre, 24 Ekim Cuma günü Ankara genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklık 10 ilâ 21 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 96 kadar çıkacak. Rüzgarın ise saatte 18 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

24 Ekim Cuma ve 25 Ekim Cumartesi günü şehir genelinde sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 10 ilâ 21°C, Cumartesi günü ise 11 ilâ 21 °C arasında değişecek. Yağışla beraber nem oranı yüzde 90'ların çıkarken , rüzgarın saatte 15-18km hızla eseceği tahmin ediliyor.

26 Ekim Pazar günü ise yağışlar sona erecek ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 9°C'ye kadar düşecek, gün içinde en yüksek 18°C, ölçüldü.

Yeni haftaya güneşli bir başlangıç yapacak olan Ankara'da 27 Ekim Pazartesi ve 28 Ekim Salı günleri hava açık ve az bulutlu olacak.Pazartesi günü sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek, Salı günü ise 21°C civarında seyredecek.

Uzmanlar, hafta sonu plan yapacak vatandaşları yağışlara karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Pazartesi gününden itibaren güneşli hava yaşanacak.