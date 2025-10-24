25 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
15 Ekim 2025 Cuma günü ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. İndirimli ürünleri yakından takip eden birçok kişi gözlerini ŞOK broşürlere çevirdi.
25 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla beraber "ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?" sorusu cevap buldu.
ŞOK AKTÜEL LİSTELERİNDE HANGİ İNDİRİMLER VAR?
25 Ekim 2025 Cumartesi günü ŞOK aktüel ürünlerde Gokidy Dinazor 199 TL , Çamaşır Makinesi 249 TL, Peluş Avokadolu Kedi 249 TL , Peluş Fare 179 TL , Frozen Elsa ve Anna 399 TL ,Eğlenceli Işıklı Pop It 179 TL, Sürtmeli Chopper Motosiklet 100 TL'den satışa çıkıyor.
25 EKİM 2025 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 50 TL
Sürtmeli Büyük Teker Sevimli Araç 100 TL
Gokidy Dinazor 199 TL
Çamaşır Makinesi 249 TL
Gokidy Ütü 179 TL
Gokidy Mikrodalga Fırın 179 TL
Gokidy Blender 149 TL
HotWheels Fırlatma Seti 179 TL
Mega Boyama Serisi Kitap Çeşitleri 89,95 TL
Harry Potter Kart Oyunu 199 TL
HotWheels Tekli Araba 99,95 TL
Marvel Figürler 299 TL
Peluş Avokadolu Kedi 249 TL
Peluş Fare 179 TL
Frozen Elsa ve Anna 399 TL
Eğlenceli Işıklı Pop It 179 TL
Sürtmeli Chopper Motosiklet 100 TL
Romorklu Kamyon ve Fırlatıcılı Araba Seti 199 TL
Dollyland Minkie Bebek/Minik Dostum 100 TL
Metal Çek Bırak Pick Up Araçları 4x4 129 TL
Vagonlu Çek Bırak Araba 199 TL
İş Araçları 199 TL
Dollyland Kırda Bir Gün 299 TL