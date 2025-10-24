Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 25 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

25 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
25 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
ŞOK, Aktüel, İndirim, Kampanya, Oyuncak, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Ekim 2025 Cuma günü ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. İndirimli ürünleri yakından takip eden birçok kişi gözlerini ŞOK broşürlere çevirdi.

25 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla beraber  "ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?" sorusu cevap buldu. 

ŞOK AKTÜEL LİSTELERİNDE HANGİ İNDİRİMLER VAR?

25 Ekim 2025 Cumartesi günü ŞOK aktüel ürünlerde Gokidy Dinazor 199 TL , Çamaşır Makinesi 249 TL, Peluş Avokadolu Kedi 249 TL , Peluş Fare 179 TL , Frozen Elsa ve Anna 399 TL ,Eğlenceli Işıklı Pop It 179 TL, Sürtmeli Chopper Motosiklet 100 TL'den satışa çıkıyor. 

Harry Potter Uno Kart Oyunu 199 TL

25 EKİM 2025 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 50 TL 

Sürtmeli Büyük Teker Sevimli Araç 100 TL 

Gokidy Dinazor 199 TL 

Çamaşır Makinesi 249 TL 

Gokidy Ütü 179 TL 

Gokidy Mikrodalga Fırın 179 TL 

Gokidy Blender 149 TL 

HotWheels Fırlatma Seti 179 TL 

Mega Boyama Serisi Kitap Çeşitleri 89,95 TL 

Harry Potter Kart Oyunu 199 TL

Star Wars Stormtrooper Figür 399 TL

HotWheels Tekli Araba 99,95 TL 

Marvel Figürler 299 TL 

Peluş Avokadolu Kedi 249 TL 

Peluş Fare 179 TL 

Frozen Elsa ve Anna 399 TL 

Eğlenceli Işıklı Pop It 179 TL

Sürtmeli Chopper Motosiklet 100 TL 

Romorklu Kamyon ve Fırlatıcılı Araba Seti 199 TL 

Dollyland Minkie Bebek/Minik Dostum 100 TL 

Metal Çek Bırak Pick Up Araçları 4x4 129 TL 

Vagonlu Çek Bırak Araba 199 TL 

İş Araçları 199 TL 

Dollyland Kırda Bir Gün 299 TL

