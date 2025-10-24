Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Real Sociedad - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler netleşti!

Real Sociedad - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler netleşti!

Güncelleme:
Real Sociedad - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11&#039;ler netleşti!
La Liga, Real Sociedad, Sevilla, Canlı Yayın, Maç Programı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

La Liga’da haftanın nefes kesen mücadelesi futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Real Sociedad, kendi sahasında Sevilla’yı ağırlayacak. İki takım da ligde çıkış yakalamak isterken, maçın tarihi, saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler büyük merak konusu oldu. Real Sociedad - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak belli oldu.

İspanya La Liga’da futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam Real Sociedad, sahasında Sevilla’yı konuk edecek. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki güçlü ekip karşı karşıya gelirken, futbolseverler “Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının cevabını araştırıyor.

Real Sociedad - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler netleşti! - 1. Resim

REAL SOCİEDAD - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’da haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Real Sociedad - Sevilla mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Reale Arena’da oynanacak müsabaka canlı yayında takip edebilecek.

Real Sociedad - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler netleşti! - 2. Resim

REAL SOCİEDAD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga’da Avrupa potasını hedefleyen Real Sociedad, evinde zorlu bir sınava çıkıyor. 24 Ekim Cuma akşamı oynanacak Real Sociedad - Sevilla maçının başlama düdüğü 22.00’de çalacak.

Real Sociedad - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler netleşti! - 3. Resim

REAL SOCİEDAD - SEVİLLA MUHTEMEL 11

Real Sociedad: Á. Remiro, J. Aramburu, I. Zubeldia, D. Ćaleta-Car, A. Muñoz, C. Soler, J. Gorrotxategi, Y. Herrera, G. Guedes, M. Oyarzabal, A. Barrenetxea

Sevilla: O. Vlachodimos, J. Á. Carmona, F. Cardoso, Marcão, G. Suazo, L. Agoumé, B. Mendy, A. Sánchez, D. Sow, R. Vargas, I. Romero

Kaynak: Türkiye Gazetesi

