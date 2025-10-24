Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı merak ediliyor. Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ile konu netlik kazandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı ve Samsunspor'un Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i mağlup etmesi, UEFA katsayılarını olumlu etkiledi.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 2025/26 sezonu itibarıyla 9. sırada konumlanıyor. Bu sıralama, son beş sezondaki kulüp performanslarının ortalamasıyla belirlenirken, üç maçtan gelen Avrupa galibiyetiyle puan artışı kaydedildi.

Ülkenin mevcut katsayısı 46.000 olarak güncellenirken, hemen önünde Belçika 56.350 puanla 8. sırada yer alıyor ve arkasında Çekya 42.500 puanla 10. konumda bulunuyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-1'lik zaferi 2 puan (galibiyet başına 2), Fenerbahçe ve Samsunspor'un galibiyetleri ise 1'er puan (UEL ve UECL galibiyeti başına 1) katkı sağladı.

Sıralamanın önemi, gelecek sezonlardaki Avrupa kupalarına katılım sayısını belirlemesiyle ortaya çıkıyor. Türkiye'nin 9. sırası, 2026/27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 4 takım gönderme hakkını güvence altına alıyor.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI!

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması, 2025/26 sezonunun üçüncü haftası sonrası 24 Ekim 2025 itibarıyla şu şekilde şekillendi: