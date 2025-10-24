Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA, Ülke Puanı, Türkiye, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA ülke puanı sıralaması, Türk takımlarının Avrupa'daki galibiyetleriyle güncellendi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un zaferleri Türkiye'nin konumunu güçlendirirken, 2025/26 sezonunun erken aşamalarında ülke katsayıları rekabeti yakından takip ediliyor. Türkiye'nin puanı güncel UEFA ülke puanı sıralaması ile netlik kazandı.

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı merak ediliyor. Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ile konu netlik kazandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı ve Samsunspor'un Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i mağlup etmesi, UEFA katsayılarını olumlu etkiledi. 

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 2025/26 sezonu itibarıyla 9. sırada konumlanıyor. Bu sıralama, son beş sezondaki kulüp performanslarının ortalamasıyla belirlenirken, üç maçtan gelen Avrupa galibiyetiyle puan artışı kaydedildi. 

Ülkenin mevcut katsayısı 46.000 olarak güncellenirken, hemen önünde Belçika 56.350 puanla 8. sırada yer alıyor ve arkasında Çekya 42.500 puanla 10. konumda bulunuyor. 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-1'lik zaferi 2 puan (galibiyet başına 2), Fenerbahçe ve Samsunspor'un galibiyetleri ise 1'er puan (UEL ve UECL galibiyeti başına 1) katkı sağladı.

Sıralamanın önemi, gelecek sezonlardaki Avrupa kupalarına katılım sayısını belirlemesiyle ortaya çıkıyor. Türkiye'nin 9. sırası, 2026/27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 4 takım gönderme hakkını güvence altına alıyor.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada? - 1. Resim

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI!

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması, 2025/26 sezonunun üçüncü haftası sonrası 24 Ekim 2025 itibarıyla şu şekilde şekillendi: 

  1. İngiltere - 99.006
  2. İtalya - 87.803
  3. İspanya - 82.206
  4. Almanya - 78.404
  5. Fransa - 71.250
  6. Hollanda - 63.700
  7. Portekiz - 60.267
  8. Belçika - 56.350
  9. TÜRKİYE - 46.000
  10. Çekya - 42.500
  11. Yunanistan - 39.113
  12. Polonya - 38.375
  13. Norveç - 37.988

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm neden yok?Türkiye, Eurofighter sürecinde sona yaklaştı! İngiltere’den yeşil ışık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
24 Ekim bugün kimin maçı var? İşte günün karşılaşmaları! - Haberler24 Ekim bugün kimin maçı var? İşte günün karşılaşmaları!Real Sociedad - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler netleşti! - HaberlerReal Sociedad - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler netleşti!Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm neden yok? - HaberlerAşk ve Gözyaşı 6. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm neden yok?Halef dizisi neden yok, nereden izlenir? 5. ve 6. bölüm yayınlanmadı - HaberlerHalef dizisi neden yok, nereden izlenir? 5. ve 6. bölüm yayınlanmadıDeniz Undav hangi milli takımda? Türkiye'de oynanama nedeni gündeme geldi - HaberlerDeniz Undav hangi milli takımda? Türkiye'de oynanama nedeni gündeme geldiEn yeni, güzel Cuma mesajları! 24 Ekim anlamlı, kısa, dualı Hayırlı Cumalar mesajları - HaberlerEn yeni, güzel Cuma mesajları! 24 Ekim anlamlı, kısa, dualı Hayırlı Cumalar mesajları
Sonraki Haber Yükleniyor...