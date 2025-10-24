En yeni, güzel Cuma mesajları! 24 Ekim anlamlı, kısa, dualı Hayırlı Cumalar mesajları

Müslümanlar için haftanın en mübarek günü olan Cuma, 24 Ekim 2025’te de öne çıkıyor.Cuma namazı öncesinde veya sonrasında sevdiklerine güzel dilekler göndermek isteyen birçok kişi, resimli, anlamlı, kısa, dualı ve hadisli “Hayırlı Cumalar” mesajlarını araştırıyor.

EN YENİ, ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Gününüz hayırlı, ömrünüz bereketli olsun. Cumanız mübarek olsun.

Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahları affet. Merhametinle bizleri kuşat. Cumanız mübarek olsun.

Cuma, yeni başlangıçların habercisidir. Kalbiniz neyle doluysa, Rabbim onu hayra çıkarsın.

Bizi bu mübarek güne ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım gecemizi sehere, seherimizi secdeye, secdemizi sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun...

"Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimiz saptırma ve bize katından bir rahmet bahşet: çünkü yalnızca Sensin hiç karşılıksız sınırsızca lütfeden. (Ali İmran 200/8 Ayet)" Hayırlı Cumalar...

RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar...

Ya Rabbi, bu mübarek günü dualarımızın kabulüne vesile eyle. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbim! Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda var. Kullarını rahmetinle kuşat. Hayırlı Cumalar

Cuma günü, duaların semaya yükseldiği en güzel vakittir. Rabbim dualarınızı kabul etsin.

"Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur." (Ramüz

Ya Rabbi cumayı en bereketli gün yaptığın gibi, bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cuma gününüz mübarek olsun.

Rabbim bu mübarek- günde sana açtık ellerimizi! Dualarımızı kabul et, bizi yolundan ayrılmayanlardan kıl. Cennetinde sevdiklerimizle buluşmayı nasip et! Amin.