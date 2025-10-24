Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Darboğazdan çıkamadılar! Ünlü gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin köklü gıda markalarından olan ve 85 yıllık geçmişi bulunan Özel Gıda, girdiği mali darboğazı aşamadı. Konkordato ilan eden şirkete üç aylık iflas koruması verildi.

Türkiye'de gıdada bir konkordato başvurusu daha gerçekleşti. Özel Gıda, finansal darboğaz nedeniyle Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

ÜÇ AYLIK İFLAS KORUMA

Firmanın borç yapılandırması ve faaliyetinin devamı için yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, üç aylık iflas koruma kararı verdi. Mahkeme şirketin mali yapısını yakından takibi için de iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmetti. Şirket için bir sonraki duruşma da önümüzdeki yıl ocak ayında görülecek.

TEMELLERİ 1940'TA ATILDI

Şirket sitesinde yer alan bilgilere göre temelleri 1940'ta Ankara'da toptancı halinde atılan şirket 1997'de bugünkü kurumsal yapısına kavuştu.

Faaliyet alanında gıda üretimi, sebze-meyve yetiştiriciliği, pazarlama ve inşaat sektörleri de bulunan firmanın ihracat yaptığı ülkeler arasında İngiltere, Rusya, Almanya, Libya, Bulgaristan, Çekya ve Slovakya yer alıyor. Firma, Türkiye'nin büyük perakende marketlerinin tedarikçileri arasında yer alıyor.

