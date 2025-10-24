Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kira gelirlerinde istisna daralıyor! 500 bin kişi yeni vergi kapsamında

Kira gelirlerinde istisna daralıyor! 500 bin kişi yeni vergi kapsamında

- Güncelleme:
Mesken kira gelirlerinde emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılmasını öngören düzenlemeden 500 bin kişi olumsuz etkilenecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, hâlen gayrimenkul sermaye iradı beyanında bulunanların sayısı 2 milyon 334 bin 965 kişi. Mevcut düzenleme kapsamında gelir vergisi istisnasından 1 milyon 966 mükellef faydalanıyor. Yeni düzenleme ile istisnanın kapsamı daraltılıyor ve 500 bin kişinin istisna kapsamı dışında tutulması öngörülüyor. 1 milyon 400 bin kişi ise gelir vergisi istisnasından yararlanmaya devam edecek.

Kira gelirlerine uygulanan vergi istisnasının kapsamının daraltılmasının kira fiyatlarına artış olarak yansıyacağına ilişkin tartışmalara ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu cevap verdi. Hatipoğlu, “Barınma krizi ve kira artışlarının daha da yükselmemesi konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor. Ama zaten kira artışlarının ÜFE, TÜFE ortalamasıyla bir tavanı var, o çerçevede artırılacak. Dolayısıyla bunun kiraya yansıyacağını düşünmüyoruz” dedi.

