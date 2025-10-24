Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vergi kaçıranlara ceza yağıyor! Düşük beyanlardan 1,2 milyar tahsilat

Vergi kaçıranlara ceza yağıyor! Düşük beyanlardan 1,2 milyar tahsilat

- Güncelleme:
Yeni vergi paketi, gayrimenkul alım satımında vergi kaçıranlara cezayı artırıyor. Maliye, vergi kaçağı belirlediği 78 bin 317 mükellefe mektup yolladı. 40 bin 800’ü düzeltme yaptı. 58 milyarlık matrah farkı tespit edildi; 1,2 milyar liralık ilave harç ödemesi gerçekleşti.

BERAT TEMİZ ANKARA - AK Parti’nin yeni vergi paketinde gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti hâlinde uygulanan yüzde 25’lik vergi ziyaı cezası bir kat artırılarak uygulanacak. Bu düzenleme ile özellikle tapu işlemlerinde gerçek satış fiyatı ile tapuda gösterilen bedelden kaynaklanan kayıt dışılığın önlenmesi hedefleniyor. Bakanlık, gayrimenkul alım satım işlemlerinde Mekânsal Veri Analiz Sistemi’ni (MEVA) kullanıyor.

Bu kapsamda Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında milletvekillerine açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, tapuda beyan edilenle gerçek satış değeri arasında fark bulunan 78 bin 317 mükellefe mektup gönderdiklerini açıkladı. Buna göre bu kişilerin 40 bin 800’ü kendiliğinden düzeltme yaptı. Bu denetimlerde 58 milyar liralık matrah farkı tespit edilirken, 1,2 milyar liralık ilave harç ödemesi gerçekleşmesi sağlandı.

 
