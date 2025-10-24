12 yıl hapisle aranan Afgan yurt dışına kaçarken yakalandı!

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyü sınırlarında gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yakalanan göçmen şahıslardan birinin, yapılan parmak izi sorgusunda 12 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahsın Afganistan uyruklu A.R. olduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adli makamlara sevk edildi.