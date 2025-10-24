Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 12 yıl hapisle aranan Afgan yurt dışına kaçarken yakalandı!

12 yıl hapisle aranan Afgan yurt dışına kaçarken yakalandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
12 yıl hapisle aranan Afgan yurt dışına kaçarken yakalandı!
Afganistan, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Hapis Cezası, Edirne, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkında 12 yıl 6 ay cezası bulunan Afganistan uyruklu hükümlü, yurt dışına kaçamadan yakalandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyü sınırlarında gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yakalanan göçmen şahıslardan birinin, yapılan parmak izi sorgusunda 12 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahsın Afganistan uyruklu A.R. olduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

En yeni, güzel Cuma mesajları! 24 Ekim anlamlı, kısa, dualı Hayırlı Cumalar mesajları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Yolyemezler'e şafak baskını! Onlarca gözaltı... - 3. Sayfa'Yolyemezler'e şafak baskını! Onlarca gözaltı...Bursa'da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptı - 3. SayfaBursa'da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptıİfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldü - 3. Sayfaİfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldüİstanbul'da hız kazası! İnsanlar suçsuz yere hastanelik oldu - 3. Sayfaİstanbul'da hız kazası! İnsanlar suçsuz yere hastanelik olduBursa'nın tanınmış kebapçısı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulundu! "Artık dayanamıyorum" - 3. SayfaTanınmış kebapçı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulunduGözyaşlarına boğan olay! Torunu için kendini feda etti... - 3. SayfaGözyaşlarına boğan olay! Torunu için kendini feda etti...
Sonraki Haber Yükleniyor...