İfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldü

Konya’nın Meram ilçesindeki Lalebahçe Polis Merkezi Amirliğinde önceki gece saat 01.00 sularında bıçaklı saldırı yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki R.N.K’yı taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 18 yaşındaki kuzeni Serdar Bayar, ifade işlemleri için polis merkezine getirildi. Bu gelişme üzerine amca S.K. (45) ve kuzeni E.K. (22) de soluğu karakolda aldı.

KUZENİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Gözaltı işlemleri tamamlanmak üzere olan Bayar, koridora çıkarıldığı sırada E.K. tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Serdar Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırının ardından E.K. ve babası S.K. gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, çok yönlü soruşturma başlatılan olayla ilgili bir mülkiye başmüfettişi ile bir polis başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.