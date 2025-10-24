Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bursa'da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptı

Bursa'da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptı
Bursa, İnegöl, Kaza, Otobüs, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen yaya çarptı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza dün akşam saat 23.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Orhan Y. (54) yönetimindeki özel halk otobüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen adama çarptı.

Bursa'da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptı - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILAN ADAMIN DURUMU AĞIR

Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldü - 3. Sayfaİfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldüİstanbul'da hız kazası! İnsanlar suçsuz yere hastanelik oldu - 3. Sayfaİstanbul'da hız kazası! İnsanlar suçsuz yere hastanelik olduBursa'nın tanınmış kebapçısı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulundu! "Artık dayanamıyorum" - 3. SayfaTanınmış kebapçı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulunduGözyaşlarına boğan olay! Torunu için kendini feda etti... - 3. SayfaGözyaşlarına boğan olay! Torunu için kendini feda etti...Manisa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. SayfaKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varİstanbul'da elektrikli testereli ve sopalı kavga! Araçlardan inen iki grup birbirine girdi  - 3. Sayfaİstanbul'da elektrikli testereli ve sopalı kavga!
Sonraki Haber Yükleniyor...