Bursa'da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptı

Kaza dün akşam saat 23.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Orhan Y. (54) yönetimindeki özel halk otobüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen adama çarptı.

HASTANEYE KALDIRILAN ADAMIN DURUMU AĞIR

Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.