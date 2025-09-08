Denizli'de gece yarısı dehşet anları! Talihsiz kadını halk otobüsü şoförleri kurtardı

Olay, önceki gece saat 00.50 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Çal Caddesinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yakınlarında meydana geldi.

YOLCU KOLTUĞUNDAKİ KADININ DARBEDİLDİĞİNİ FARK ETTİLER

Edinilen bilgiye göre; son seferlerini gerçekleştirerek mesailerini tamamlayan belediye halk otobüsü şoförleri, evlerine gitmek için servisle yola çıktı. Kırmızı ışıkta duran servisteki şoförler, karşı yönde ışıklarda duran bir otomobildeki erkek şahsın yolcu koltuğundaki kadını darp ettiğini fark etti.

Hemen servis aracından inen şoförler, olaya müdahale etti. Tarafların arasına giren şoförler, bir taraftan öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışırken, diğer taraftan ise otomobilden indirdikleri kadını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

DARBETTİĞİ KADINI KOVALAMAYA ÇALIŞTI

Bir ara şoförlerin elinden kurutulan şahıs, darp ettiği kadını kovalamaya çalışsa da otobüs şoförleri kısa sürede onu yakalandı. Kadın güvenli bir alana götürüldükten sonra olay polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ve onu darp eden şahsı, ifadelerini almak üzere karakola götürdü.