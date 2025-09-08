Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sokak ortasında kan donduran görüntü! Kadını döve döve araca bindirdi

Sokak ortasında kan donduran görüntü! Kadını döve döve araca bindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şiddet, İstanbul, Esenyurt, Darbe, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da dün gece bir adam, sokak ortasında bir kadını darbetti. Adam, kadını zorla araca bindirirken yaşananlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'da dün gece kaydedildiği öne sürülen görüntülen kan dondurdu.

ZORLA ARACA BİNDİRMEK İSTEDİ 

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bir adam, bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadın araca binmek istemeyince adam tarafından darbedildi. 

Sokak ortasında kan donduran görüntü! Kadını döve döve araca bindirdi - 1. Resim

ANBEAN KAMERADA

Kadını döverek zorla araca bindiren adam hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump duyurdu: Avrupa liderleri Ukrayna için Washington’a akın edecek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'de başkanlık kaosu! İl başkanlığına gitmesi bekleniyordu... Gürsel Tekin kamera karşısına geçecek - GündemGürsel Tekin kamera karşısına geçecekCHP'de yumruklar sıkıldı! Gürsel Tekin'den, il binasındaki gerginliği düşürecek açıklama - GündemGözlerin çevrildiği Tekin'den bir açıklama daha!Bahçeli bu noktayı ilk kez açıkladı: Fikrimi DEM heyetine anlattım, çok etkilendiler - Gündem"DEM heyetine anlattım, çok etkilendiler"Okullar açıldı, sağanak başladı! İstanbul trafiği kilit - GündemOkullar açıldı, sağanak başladı! İstanbul trafiği kilitMersin Valiliği'nden 'Amedspor' açıklaması: İddialar asılsız - GündemMersin Valiliği'nden 'Amedspor' açıklaması: İddialar asılsızİlker Arslan'ın milyonluk para trafiği! Dekontlara düşülen notlar dikkat çekti - Gündemİlker Arslan'ın milyonluk para trafiği!
Sonraki Haber Yükleniyor...