Sokak ortasında kan donduran görüntü! Kadını döve döve araca bindirdi
İstanbul'da dün gece bir adam, sokak ortasında bir kadını darbetti. Adam, kadını zorla araca bindirirken yaşananlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
İstanbul'da dün gece kaydedildiği öne sürülen görüntülen kan dondurdu.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bir adam, bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadın araca binmek istemeyince adam tarafından darbedildi.
Kadını döverek zorla araca bindiren adam hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
