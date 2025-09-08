Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahçeli bu noktayı ilk kez açıkladı: Fikrimi DEM heyetine anlattım, çok etkilendiler

Bahçeli bu noktayı ilk kez açıkladı: Fikrimi DEM heyetine anlattım, çok etkilendiler

Devlet Bahçeli, MHP, PKK, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye sürecinin baş mimari MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. PKK'nın silah yaktığı anları anlatan Bahçeli, DEM heyetine bahsettiği görüşünden ve onların da oldukça etkilendiğinden bahsetti. İşte detaylar.

Geçtiğimiz ekim ayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın 'Silah bırakın' talimatı ve PKK'nın silah bırakmasıyla başka bir boyuta evrilmişti.

KOMİSYON TOPLANTILARI SÜRÜYOR

'Terörsüz Türkiye' sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla, TBMM'de de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Gerçekleştirilen birçok toplantıda bugüne kadar MİT Başkanı İbrahim Kalın, bakanlar, şehit ve gazi aileleri, eski TBMM başkanları dinlendi.

Bahçeli bu noktayı ilk kez açıkladı: Fikrimi DEM heyetine anlattım, çok etkilendiler - 1. Resim

SİLAH YAKAN KADIN TERÖRİSTLERE PARANTEZ AÇTI

Sürece dair gelişmeler dikkatle takip edilirken MHP lideri Bahçeli Hürriyet'ten Nedim Şener'e açıklamalarda bulundu. PKK'nın silah bırakma törenini hatırlatan Bahçeli, o anları TV'den izlediğini ve kadınlara ayrı bir parantez açmak gerektiğini söyledi.

Bahçeli bu noktayı ilk kez açıkladı: Fikrimi DEM heyetine anlattım, çok etkilendiler - 1. Resim

"DEM HEYETİ GÖRÜŞÜMDEN ÇOK ETKİLENDİ"

"O törende bir tek şeyin eksik olduğunu düşündüm." diyen MHP lideri; kadınların tekrar dağa değil oradan alınıp ailelerine kavuşmalarının sağlanması gerektiğini belirtti. DEM heyetiyle de bu görüşünü paylaştığını açıklayan Bahçeli, "DEM heyetine de anlattım, çok şaşırdılar ve etkilendiler" ifadelerini kullandı.

Bahçeli bu noktayı ilk kez açıkladı: Fikrimi DEM heyetine anlattım, çok etkilendiler - 3. Resim



