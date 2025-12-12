Nikon Komik Yabani Hayat Fotoğrafları Yarışması’nın kazananları açıklandı, tabiatın en eğlenceli ve beklenmedik anları dünyayla paylaşıldı. Büyük ödül, Virunga Dağları’nda dans eder gibi görünen bir gorili fotoğraflayan İngiliz Mark Meth-Cohn’un oldu.

Büyük ödülün sahibi, Virunga Dağlarında bir gorilin dans eder gibi göründüğü anı yakalayan İngiliz fotoğrafçı Mark Meth-Cohn oldu.

Mizah dolu anlar objektife takıldı: Vahşi hayatın neşeli yüzü

Ölmek üzere olan bir kurbağaya başka bir kurbağa tarafından yardım eli uzatılması, bir balığın gülümsemiş gibi verdiği poz da ödül alan fotoğraflar arasında.

“İniş Takımları Açık” başlığıyla bir dalgıç kuşunun göl yüzeyine inişi, saklambaç oynarcasına gözlerini kapatan fil ve turnaların ilginç dansı da büyük ilgi çekti.

Fotoğraflar, hep vahşi yüzüyle gündeme gelen yabani hayatın komik tarafını sergiliyor. Yarışma yabani hayatın korunmasını teşvik amacıyla düzenleniyor.

