MHP'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Komisyon İmralı ile görüşebilir

MHP'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Komisyon İmralı ile görüşebilir

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de kurulan yeni çözüm süreci komisyonundan seçilen 3 veya 4 kişinin İmralı'ya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın beyanlarını dinleyebileceğini ifade etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün yapılan toplantısında eski TBMM Başkanlarını dinledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

MHP'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Komisyon İmralı ile görüşebilir - 1. Resim

"KOMİSYON ÖCALAN İLE GÖRÜŞEBİLİR" 

Yıldız "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır" dedi.

Yıldız paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. 

Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin  görüşlerini dinlemeye devam etmektedir. 7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir.

Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini oluşturmuştur. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır.

Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.  Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır.

