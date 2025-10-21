Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Televizyon izleyicileri her Salı olduğu gibi bu akşam ekranlarda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. Ulusal kanalların 21 Ekim 2025 Salı gününe ait yayın akışları belli oldu. Kıskanmak, Kral Kaybederse, Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlar ekranlarda olacak.

Televizyon kanallarının yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam birçok popüler dizi ve yarışma programı ekrana gelecek. ATV, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in Salı günü yayın programı netleşti. İşte 21 Ekim 2025 Salı akşamı kanalların yayın akışları ve ekrana gelecek diziler...

21 EKİM SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı akşamı televizyon ekranlarında yerli dizilerin yeni bölümleri öne çıkıyor. Star TV’de Kral Kaybederse 23. bölümüyle, Show TV’de Bahar 55. bölümüyle, TRT 1 ekranlarında ise Mehmed: Fetihler Sultanı 55. bölümüyle ekranda olacak. Now TV izleyicileri ise Kıskanmak dizisinin yeni bölümü (6. bölüm) takip edebilecek.

21 Ekim Salı günü hangi diziler var? TV yayın akışıyla belli oldu - 1. Resim

ATV’de ise 20.00 kuşağında Gözleri Karadeniz 8. bölümüyle ekranlara gelecek. TV8’de MasterChef Türkiye yarışması bu akşam yine prime time kuşağında yerini alıyor. İzleyiciler, sevilen diziler ve programlar arasından seçim yapabilecek.

21 Ekim Salı günü hangi diziler var? TV yayın akışıyla belli oldu - 2. Resim

21 EKİM BUGÜN TV’DE NELER VAR?

ATV yayın akışında 20.00’de Gözleri Karadeniz dizisi yer alıyor. Kanal D’de 20.00’de Eşref Rüya dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Show TV izleyicileri saat 20.00’de Bahar dizisini izleyebilecek. Star TV, Kral Kaybederse dizisini saat 20.00’de yayınlayacak. TRT 1 ekranlarında 20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı yer alıyor.

Now TV izleyicileri 20.00’de Kıskanmak dizisini, TV8 izleyicileri ise MasterChef Türkiye’yi izleyebilecek. 

21 Ekim Salı günü hangi diziler var? TV yayın akışıyla belli oldu - 3. Resim

TV YAYIN AKIŞI 21 EKİM 2025

ATV

05:10 Bir Gece Masalı 

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Aşk ve Gözyaşı 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Gözleri KaraDeniz 

Kanal D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:45 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Eşref Rüya 

23:15 Arka Sokaklar 

NOW TV

06:00 Karagül 

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Kıskanmak 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Kıskanmak 

23:30 Ben Leman 

SHOW TV 

06:00 Aile 

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Bahar 

Star TV

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Kral Kaybederse

TRT 1

06:05 Kalk Gidelim 

09:15 Adını Sen Koy 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:30 Gönül Dağı 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı 

