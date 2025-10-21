21 Ekim Salı günü hangi diziler var? TV yayın akışıyla belli oldu
Televizyon izleyicileri her Salı olduğu gibi bu akşam ekranlarda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. Ulusal kanalların 21 Ekim 2025 Salı gününe ait yayın akışları belli oldu. Kıskanmak, Kral Kaybederse, Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlar ekranlarda olacak.
Televizyon kanallarının yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam birçok popüler dizi ve yarışma programı ekrana gelecek. ATV, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in Salı günü yayın programı netleşti. İşte 21 Ekim 2025 Salı akşamı kanalların yayın akışları ve ekrana gelecek diziler...
21 EKİM SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı akşamı televizyon ekranlarında yerli dizilerin yeni bölümleri öne çıkıyor. Star TV’de Kral Kaybederse 23. bölümüyle, Show TV’de Bahar 55. bölümüyle, TRT 1 ekranlarında ise Mehmed: Fetihler Sultanı 55. bölümüyle ekranda olacak. Now TV izleyicileri ise Kıskanmak dizisinin yeni bölümü (6. bölüm) takip edebilecek.
ATV’de ise 20.00 kuşağında Gözleri Karadeniz 8. bölümüyle ekranlara gelecek. TV8’de MasterChef Türkiye yarışması bu akşam yine prime time kuşağında yerini alıyor. İzleyiciler, sevilen diziler ve programlar arasından seçim yapabilecek.
21 EKİM BUGÜN TV’DE NELER VAR?
ATV yayın akışında 20.00’de Gözleri Karadeniz dizisi yer alıyor. Kanal D’de 20.00’de Eşref Rüya dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Show TV izleyicileri saat 20.00’de Bahar dizisini izleyebilecek. Star TV, Kral Kaybederse dizisini saat 20.00’de yayınlayacak. TRT 1 ekranlarında 20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı yer alıyor.
Now TV izleyicileri 20.00’de Kıskanmak dizisini, TV8 izleyicileri ise MasterChef Türkiye’yi izleyebilecek.
TV YAYIN AKIŞI 21 EKİM 2025
ATV
05:10 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
Kanal D
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Arka Sokaklar
NOW TV
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Ben Leman
SHOW TV
06:00 Aile
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
Star TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
TRT 1
06:05 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı