21 Ekim Salı günü hangi diziler var? TV yayın akışıyla belli oldu

Televizyon kanallarının yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam birçok popüler dizi ve yarışma programı ekrana gelecek. ATV, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in Salı günü yayın programı netleşti. İşte 21 Ekim 2025 Salı akşamı kanalların yayın akışları ve ekrana gelecek diziler...

21 EKİM SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı akşamı televizyon ekranlarında yerli dizilerin yeni bölümleri öne çıkıyor. Star TV’de Kral Kaybederse 23. bölümüyle, Show TV’de Bahar 55. bölümüyle, TRT 1 ekranlarında ise Mehmed: Fetihler Sultanı 55. bölümüyle ekranda olacak. Now TV izleyicileri ise Kıskanmak dizisinin yeni bölümü (6. bölüm) takip edebilecek.

ATV’de ise 20.00 kuşağında Gözleri Karadeniz 8. bölümüyle ekranlara gelecek. TV8’de MasterChef Türkiye yarışması bu akşam yine prime time kuşağında yerini alıyor. İzleyiciler, sevilen diziler ve programlar arasından seçim yapabilecek.

21 EKİM BUGÜN TV’DE NELER VAR?

ATV yayın akışında 20.00’de Gözleri Karadeniz dizisi yer alıyor. Kanal D’de 20.00’de Eşref Rüya dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Show TV izleyicileri saat 20.00’de Bahar dizisini izleyebilecek. Star TV, Kral Kaybederse dizisini saat 20.00’de yayınlayacak. TRT 1 ekranlarında 20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı yer alıyor.

Now TV izleyicileri 20.00’de Kıskanmak dizisini, TV8 izleyicileri ise MasterChef Türkiye’yi izleyebilecek.

TV YAYIN AKIŞI 21 EKİM 2025

ATV

05:10 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

Kanal D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Arka Sokaklar

NOW TV

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

23:30 Ben Leman

SHOW TV

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

Star TV

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

TRT 1

06:05 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı