Kandilli'de 'sahil yolu' tartışması: Mahalleli ve yalı sahipleri karşı karşıya

Kandilli'de 'sahil yolu' tartışması: Mahalleli ve yalı sahipleri karşı karşıya

Üsküdar Kandilli'de göçük nedeniyle 2 yıldır kapalı olan sahil yolu, mahalleli ile yalı sahiplerini karşı karşıya getirdi. İddiaya göre, bazı yalı sahipleri fırsattan yararlanarak evlerinin önündeki alanı izinsiz şekilde bariyerle kapatıp mermerle döşedi. Kamusal alanın işgal edildiğini belirten mahalle sakinleri, sahil yolunun halka açılmasını istiyor.

Sahil yolunu bariyerlerle kapattılar, üstüne kendi özel alanlarıymış gibi düzenleme yaptılar. Bu iddia, Kandilli'de mahallelilerle yalı sahiplerini karşı karşıya getirdi.

YALI SAHİPLERİ SAHİL YOLUNU İŞGAL ETTİ

Star Haber'in haberine göre; tartışmanın adresi İstanbul Üsküdar'daki Kandilli sahil yolu. Vatandaşların yıllardır kullandığı sahil yolu 2 yıl önce bazı bölgelerinde göçük oluştuğu için güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Yolun açılmasını bekleyen mahalle sakinleri bazı kısımlarının işgal edildiğini duyunca adeta isyan etti.

Duruma isyan eden bir mahalle sakini, "Yere mermer döşendi. Mermerden sonra kapattı. Direkt kapattı, hiç sorgusuz sualsiz" derken; başka bir mahalleli de "Bu yol Kandilli iskelesine kadar giden yoldur. Halkın kullandığı bir yol. Fakat burayı kapatıyorlar kendi keyiflerine göre. Buna bir dur denmesi lazım" dedi.

ADETA YALININ BİR PARÇASI OLDU

Öte yandan, balıkçıların çektiği bir görüntüde sahil yolunda bariyerlerle kapatıldıktan sonra tadilat yapıldığı, zeminin mermerlerle kaplanarak adeta yalının bir parçası haline getirildiği görüldü.

Kandilli'de 'sahil yolu' tartışması: Mahalleli ve yalı sahipleri karşı karşıya - 1. Resim

İBB İNCELEME YAPTI

Tepkilerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bölgede inceleme yaptı. Mahalle sakinleri bariyerlerin kaldırılıp göçüklerin giderilip sahil yolunun yeniden açılmasını istiyor.

