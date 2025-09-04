Özgür Özel'in sözlerine MHP'den sert tepki: Geliyor gelmekte olan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bugün katıldığı bir canlı yayında "Maalesef yere düşene tekme atanlarla, arkadan vuranlarla muhatabız" ifadesini kimin için kullandığı soruldu. Özel soruya cevaben şunları söyledi:

"BİZİMLE GERÇEK ANLAMDA MÜCADELE EDEMİYORLAR" "MHP ile AK Parti'ye söyledim. Biri, arkadan vurma kültüründen geliyor birisi yere düşene tekme atma kültüründen geliyor. Mertçe karşımıza çıkıp da siyasi rekabet yapmak yerine binbir tane yola sapıyorlar, gelip de bizimle gerçek anlamda mücadele edemiyorlar."

ÖZEL'E MHP'DEN SERT CEVAP

Özel'in bu çıkışına MHP'den sert bir cevap geldi. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özgür Özel'in gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık haline getirdiğini vurgulayan Yalçın, CHP'nin Atatürk'ün yolundan uzaklaştığını belirtti.

Yalçın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: