Özgür Özel merak edilen o soruya cevap: Gürsel Tekin'e randevu veririm, kayyıma değil

CHP'nin şaibeli kurultay davasına sayılı gün kala, mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti. CHP lideri Özel, bu kararı tanımayacaklarını duyurdu.

Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili konuşan Özel, "Kabul ettiğini duyduğumda, 'Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım' dedim. Biz tedbirli olarak disipline verdik. Yüksek Disiplin Kurulu ifadesini alacak. Tedbir kararına itiraz edebilir ancak şu anda partimizin üyesi değil" dedi.

Gürsel Tekin

"OTOBÜSÜN BAŞINDAN İNMEM"

Özel, kullandığı "Al 2 Kasım'a seçim kararını, partinin genel başkanlığını bırakayım diyorum" cümlesinin sorulması üzerine ise şunları ifade etti:

"Diyorlar ki, 'Bir senaryo var, Ankara'da çok konuşuluyor. Sizi, mahkeme kararıyla partinin başından uzaklaştıracaklar, Ekrem İmamoğlu'nu hapiste tutacaklar. O sırada baskın seçim yapacaklar.' Partinin başından inerim ama otobüsün üzerinden inmem. Ben bırakır mıyım? 47 yıl sonra birinci parti yapmışız. diyorum."

GÜRSEL TEKİN'E TEPKİ GÖSTERDİ

Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilmesini değerlendiren Özgür Özel, "Yıllarca aidat ödememiş, istifa ettiğini kamuoyuna açıklamış, bu karardan bir gün önce aidat ödemiş. Bu görevin kendisine teklif edildiği süreçte zaten kendisiyle bu işler konuşulmuştur. Kimse kimseyi haberi olmadan bir yere kayyım atamaz" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİN ÜYESİ DEĞİL"

Özel, Tekin'le geçmişte görev yaptığını ve kamuoyunda kendisiyle çatışmak istemeyeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde Kadıköy'de aday olmak istediğini söyledi. Biz de enerjisine, projesine inandığımız için başka bir arkadaşı görevlendirdik. O sırada Gürsel Bey sinirlendi ve istifa edeceğini söyledi. 'Gel sen buraya il başkanı ol' görevini kabul eden kişiyi, geçmişte hürmet ettiğimiz, saygı gösterdiğimiz, siyaset yaptığımız kişiden ayırırım. Kabul ettiğini duyduğumda, 'Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım' dedim. Biz tedbirli olarak disipline verdik. Yüksek Disiplin Kurulu ifadesini alacak. Tedbir kararına itiraz edebilir ancak şu anda partimizin üyesi değil."

"GÜRSEL TEKİN'E RANDEVU VERMEM"

Tekin'in kendisinden bir randevu talebi olup olmadığı sorulan Özel, şu cevabı verdi:

"Ben, Gürsel Tekin'e randevu veririm ama ben Asliye Hukuk Mahkemesinin kayyımına randevu veremem. Gürsel Tekin'in şöyle bir noktada olması lazım, 'İstanbul delegelerimiz zaten imzaları toplamışlar, 15 gün içinde il başkanlarını seçecekler. Bu süreçte bir partili olarak üzerime düşen ne varsa yaparım.'

Ama Gürsel Tekin bir cenazeden bahsediyor, ne cenazesi? Bırakırsa kokacakmış, ne kokması? Sen bıraktın da biz ortada cenaze kokuttuk, olacak işler değil. Ortada bir cenaze varsa adalet ve demokrasi cenazesi var. Kaldıracaksan, el birliğiyle kaldıralım. Bu, onun dümen suyuna girerek olmaz."