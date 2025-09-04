Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Savcı Ercan Kayhan cinayetinin sır perdesi açıldı! Ağabey- kardeş ilişkilerini 'uyuşturucu' bitirmiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün, cinayeti uyuşturucu yüzünden işlediği öne sürüldü. Gül'le ağabey kardeş gibi olduğu iddia edilen Kayhan'ın katilini uyuşturucu içmemesi konusunda uyardığı, uyarılarının dikkate alınmaması üzerine Gül'ü işten çıkardığı öğrenildi. 19 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi.

Dün Türkiye, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayetiyle yankılandı. Kayhan, 3 suç kaydı olan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından öldürüldü. 

HUSUMETİN NEDENİ UYUŞTURUCU MU?

Vahşetin yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesi tarafından işletildiği, saldırganın da işletme çalıştığı iddiası ortaya atıldı. Husumetin sebebinin ise uyuşturucudan kaynaklandığı aktarıldı.

KATİLİN BABASI DA UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Buna göre savcı Kayhan, abi kardeş gibi olduğu Gül uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardı. Ancak Gül bu uyarıya kulak tıkadı. Hatta uyuşturucu kullanıp iş gelmeye başladı. Kayhan ise bu duruma karşı çıkıp işten ayrılmasını istedi. Ayrıca katilin babasının da madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

2 DEFA CEZAEVİNE GİRMİŞ

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2 sene önce garson olarak çalışan Gül'ün kadına kadına şiddet, ısrarlı takip gibi suçlardan 3 sabıkası olduğunu, 2 defa cezaevinde kaldığı bilgisini vererek, "Savcı Kayhan'ın müşteri olarak sürekli işletmeye gittiğini, katil zanlısı ile eski bir husumeti bulunduğu ve zanlı Gül'ün akşam saatlerinde işletmeye geldiği" ayrıntısı paylaşıldı.

HATAY'A TAYİN OLMUŞ 

Öte yandan savcının yakın bir tarihte görev yerinin Hatay'a çıktığı ama kendisinin İstanbul'da kalmak istediği ve burada görevine devam ettiği ortaya çıktı.

 

