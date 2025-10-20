Hong Kong'da pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi! 2 kişi öldü

ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong’a iniş yaptığı sırada feci bir kazaya sebebiyet verdi. İniş sırasında kontrolden çıkan kargo uçağı, yer hizmetleri aracına çarparak denize sürüklendi.

PİSTTE KONTROLDEN ÇIKTI

Yerel basında yer alan haberlere göre kaza sabaha karşı 03.53’te Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi. Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pistinin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığı belirtildi.

"MÜRETTEBAT GÜVENDE"

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları’ndan yapılan açıklamada uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığı doğrulanarak, "Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.