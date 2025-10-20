Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hong Kong'da pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi! 2 kişi öldü

Hong Kong'da pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi! 2 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hong Kong&#039;da pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi! 2 kişi öldü
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong’a iniş yaptığı sırada pistten çıkarak yer hizmetleri aracına çarptı. Uçağın denize sürüklenmesi ile sonuçlanan kazada, yer hizmetleri aracındaki 2 personel hayatını kaybetti.

ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong’a iniş yaptığı sırada feci bir kazaya sebebiyet verdi. İniş sırasında kontrolden çıkan kargo uçağı, yer hizmetleri aracına çarparak denize sürüklendi.

PİSTTE KONTROLDEN ÇIKTI

Yerel basında yer alan haberlere göre kaza sabaha karşı 03.53’te Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı.

Hong Kong'da pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi! 2 kişi öldü - 1. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi. Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pistinin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Hong Kong'da pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi! 2 kişi öldü - 2. Resim

"MÜRETTEBAT GÜVENDE"

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları’ndan yapılan açıklamada uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığı doğrulanarak, "Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bugün yağmur var mı? 20 Ekim yağış durumu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump, Gazze'deki ateşkes ile ilgili açıklama yaptı! Saldırılara rağmen 'yürürlükte' dedi - DünyaGazze'deki ateşkesle ilgili açıklama yaptıZelenskiy'in son Beyaz Saray ziyaretinde tansiyon yükseldi iddiası! Trump'tan "Putin'e Donbas'ı bırak" çağrısı - DünyaTrump'tan "Putin'e Donbas'ı bırak" çağrısı!Trump'tan bir Orta Doğu ataması daha! Mark Savaya'yı Irak Özel Temsilcisi olarak duyurdu - DünyaTrump, Mark Savaya'yı Irak Özel Temsilcisi olarak atadıKoku dayanılmaz, her yer böcek kaynıyor! Gazze'de benzeri görülmemiş çevre felaketi - DünyaKoku dayanılmaz, her yer böcek kaynıyor!Güney Kore sınırında hareketlilik! Kuzey Kore askeri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı - DünyaGüney Kore sınırında hareketlilik! Geçmeye çalışırken...Macron'dan Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık hakkında açıklama! "Çalınan eserler geri alınacak" - DünyaMacron'dan Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık hakkında açıklama!
Sonraki Haber Yükleniyor...