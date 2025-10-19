Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Macron'dan Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık hakkında açıklama! "Çalınan eserler geri alınacak"

Macron'dan Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık hakkında açıklama! "Çalınan eserler geri alınacak"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Louvre Müzesi’nden çalınan eşyaların faillerinin yakalanacağını ve çalınan eserlerin geri alınacağını taahhüt etti. Kültür Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, çalınan sekiz “paha biçilmez” mücevher arasında Napolyon’un eşi İmparatoriçe Marie Louise’e verdiği zümrüt ve elmas kolyenin de bulunduğunu bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris’teki Louvre Müzesi’nden çalınan eşyaların faillerinin yakalanacağını ve çalınan eserlerin geri alınacağını taahhüt etti.

Macron'dan Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık hakkında açıklama!
Louvre Müzesi | Paris, Fransa

PAHA BİÇİLEMEZ ESERLER ÇALINDI

Macron, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bunun için her yerde, Paris savcılığının liderliğinde tüm önlemler alınıyor” dedi.

Kültür Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, çalınan sekiz “paha biçilmez” mücevher arasında Napolyon’un eşi İmparatoriçe Marie Louise’e verdiği zümrüt ve elmas kolyenin de bulunduğunu bildirmişti.

Macron'dan Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık hakkında açıklama!
İmparator III. Napolyon'un eşinin kırık tacı Louvre yakınlarında soygundan sonra bulundu.

LOUVRE SOYGUNU

Paris sabahına büyük bir skandal haberiyle uyandı. Dünyanın en çok ziyaret edilen sanat merkezi Louvre Müzesi’nde hırsızlık meydana geldi.

Mona Lisa’dan Venüs heykeline kadar insanlık tarihinin en değerli eserlerine ev sahipliği yapan müze, olayın ardından kapılarını aniden kapattı.

Kısa süre sonra Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, hırsızlık olayını doğruladı ve soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

