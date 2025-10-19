Fransa karıştı! Louvre Müzesi’nde değerli eserler çalındı

Paris sabahına büyük bir skandal haberiyle uyandı. Dünyanın en çok ziyaret edilen sanat merkezi Louvre Müzesi’nde hırsızlık meydana geldi.

Mona Lisa’dan Venüs heykeline kadar insanlık tarihinin en değerli eserlerine ev sahipliği yapan müze, olayın ardından kapılarını aniden kapattı.

Kısa süre sonra Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, hırsızlık olayını doğruladı ve soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

NAPOLYON'UN MÜCEVHERLERİ HEDEF ALINDI

Sosyal medya platformu X (eski Twitter) hesabından açıklama yapan Kültür Bakanı Dati, “Bu sabah Louvre Müzesi'nin açılışında bir soygun meydana geldi. Yaralı yok. Müze ve polis ekipleriyle birlikte olay yerindeyim. Soruşturma devam ediyor” dedi.

Bakanın çevresinden Agence France-Presse (AFP)’ye verilen bilgilere göre, bir ya da birden fazla kişi müzeye girdi ancak çalınan eserlerin neler olduğu henüz netlik kazanmadı.

Le Parisien gazetesine göre, Seine Nehri kıyısında yer alan tarihi binaya giren hırsızlar, yük asansörünü kullanarak doğrudan Apollon Galerisi’ne ulaştı.

Camları kıran hırsızların, Napolyon ve İmparatoriçe Joséphine’in mücevher koleksiyonundan dokuz parçayı çaldığı iddia edildi

Louvre Müzesi yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada müzenin “olağanüstü nedenlerle” kapalı olduğunu doğruladı.

Yetkililer, çalınan parçaların akıbetine ilişkin sorulara cevap vermezken, Fransa polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

ELEKTRİKLİ TESTEREYLE SADECE 7 DAKİKADA SOYGUN!

France Inter, France Info ve Le Monde’a konuşan Fransız bakan, hırsızların Apollo Galerisi’ndeki iki vitrine odaklandığını söyledi.

“Üç veya dört kişi, sergi salonuna girerek yalnızca yedi dakika içinde soygunu tamamladı” diyen Nunez, çalınan mücevherlerin “Fransa’nın kültürel mirası açısından paha biçilemez” olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili bilgi veren bir kaynak, hırsızların küçük motorlu testerelerle donanmış bir scooterla müzeye geldiklerini söyledi.