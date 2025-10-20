Gözde Şeker neden yok, ayrıldı mı? Yeni Bir Sabah programını sunuyordu

20 Ekim 2025 Pazartesi günü Gözde Şeker Halk TV'deki Yeni Bir Sabah programı ekrana gelmedi. Ünlü sunucunun ekranda olmama nedeni ve yayın akışındaki değişiklik gündem oldu.

GÖZDE ŞEKER NEDEN YOK?

Hafta içi her gün 08.00-11.00 arasında Halk TV'de ekrana gelen Yeni Bir Sabah programı, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü yayınlanmadı. İsmail Küçükkaya'nın ardından Gözde Şeker'in devraldığı programın ekranda yer almaması izleyicileri şaşırttı. Bu nedenle ünlü sunucunun neden olmadığı merak konusu oldu.

GÖZDE ŞEKER HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Gözde Şeker'in Halk TV'den ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmiyor ancak yayın akışında sunduğu Yeni Bir Sabah programının kaldırıldığı görüldü. Yerine Ebru Baki ile Para Siyaset programı 08.00-11.00 saatleri arasında yer alacağı duyuruldu. 20 Ekim Halk TV yayın akışı kontrol edildiğine Şeker'in 17.00-18.00 saatleri arasında Kırmızı Çizgi programı ile kanalda yayınlarına devam edeceği görülüyor.

YENİ BİR SABAH PROGRAMI BİTTİ Mİ?

20 Ekim 2025 Pazartesi günü ekrana gelmeyen Yeni Bir Sabah programının şimdilik Halk TV yayın akışından çıkarıldığı görüldü. Yerine Ebru Baki ile Para Siyaset programının hafta içi her gün 08.00-11.00 saatleri arasında yer alacağı duyuruldu.

GÖZDE ŞEKER KİMDİR, EVLİ Mİ?

Gözde Şeker, 1987 yılında İstanbul’da doğan deneyimli bir gazeteci ve televizyon sunucusudur. Medya kariyerine henüz 16 yaşındayken CNN Türk’te stajyer olarak adım atan Şeker, uzun yıllar ekonomi muhabiri olarak çalıştıktan sonra TRT Türk’ün kuruluş ekibinde yer aldı. Bosna Hersek ve Tunus temsilcilikleriyle uluslararası habercilik tecrübesi kazandı. Daha sonra Habertürk ve Haber Global’de ekran yüzü olarak görev yapan Şeker, şu sıralar Halk TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Şeker'in özel hayatıyla ilgili bilgiler sınırlı bu nedenle evli olup olmadığına dair kesin bir bilgi mevcut değil.