Zelenskiy'in son Beyaz Saray ziyaretinde tansiyon yükseldi iddiası! Trump'tan "Putin'e Donbas'ı bırak" çağrısı

DIŞ HABERLER - Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukraynalı lidere sert sözlere yüklendiği iddia edildi.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E: DONBAS'I PUTİN'E BIRAK

Financial Times'ın haberine göre; Beyaz Saray'da gergin bir toplantıda Trump, Zelenskiy'e Putin'in barış şartlarını kabul etmesi, yani Donbas bölgesini teslim etmesi, aksi takdirde Rusya tarafından "yıkılacağı" çağrısında bulundu.

Görüşmenin bağrışmalara dönüştüğü, Trump'ın Ukrayna'nın savaş alanı haritalarını bir kenara atıp Putin'in daha önceki bir telefon görüşmesindeki konuşma noktalarını tekrarladığı bildirildi.

Trump'ın Tomahawk füzelerini göndermeyi reddetmesinin ardından Zelenskiy'nin hayal kırıklığına uğradığı ifade edildi.

TRUMP, UKRAYNA'YA TOMAHAWK FÜZELERİ VERMEYE YEŞİL IŞIK YAKMADI

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek için Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını ve bunun öncesinde birçok detayı Zelenskiy ile masaya yatıracaklarını belirtti.

Son haftaların öne çıkan başlığı Tomahawk füzeleri konusunu detaylı şekilde ele alacaklarını ifade eden Trump, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz. Bence buna oldukça yaklaştık." diye konuştu.

Tomahawk füzelerinin ABD'nin güvenliği için önemine işaret eden Trump, "Tomahawk füzeleri çok önemli. Biz de Tomahawk füzelerini istiyoruz. Ülkemizi korumak için ihtiyacımız olan şeyleri başkasına vermek istemiyoruz." dedi.