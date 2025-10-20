Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Zelenskiy'in son Beyaz Saray ziyaretinde tansiyon yükseldi iddiası! Trump'tan "Putin'e Donbas'ı bırak" çağrısı

Zelenskiy'in son Beyaz Saray ziyaretinde tansiyon yükseldi iddiası! Trump'tan "Putin'e Donbas'ı bırak" çağrısı

Kaynak: Haber Merkezi
- Güncelleme:
Zelenskiy&#039;in son Beyaz Saray ziyaretinde tansiyon yükseldi iddiası! Trump&#039;tan &quot;Putin&#039;e Donbas&#039;ı bırak&quot; çağrısı
Donald Trump, Rusya, Ukrayna, Donbas, Beyaz Saray, Haber
Dünya Haberleri  / Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in son Beyaz Saray ziyaretine ilişkin ABD basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Trump, toplantıda Zelenskiy'e "Donbas'ı Putin'e ver. Aksi halde yıkılacaksın" dediği öne sürüldü.

DIŞ HABERLER - Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukraynalı lidere sert sözlere yüklendiği iddia edildi. 

Zelenskiy'in son Beyaz Saray ziyaretinde tansiyon yükseldi iddiası! Trump'tan

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E: DONBAS'I PUTİN'E BIRAK 

Financial Times'ın haberine göre; Beyaz Saray'da gergin bir toplantıda Trump, Zelenskiy'e Putin'in barış şartlarını kabul etmesi, yani Donbas bölgesini teslim etmesi, aksi takdirde Rusya tarafından "yıkılacağı" çağrısında bulundu.

Görüşmenin bağrışmalara dönüştüğü, Trump'ın Ukrayna'nın savaş alanı haritalarını bir kenara atıp Putin'in daha önceki bir telefon görüşmesindeki konuşma noktalarını tekrarladığı bildirildi.

Trump'ın Tomahawk füzelerini göndermeyi reddetmesinin ardından Zelenskiy'nin hayal kırıklığına uğradığı ifade edildi. 

Zelenskiy'in son Beyaz Saray ziyaretinde tansiyon yükseldi iddiası! Trump'tan

TRUMP, UKRAYNA'YA TOMAHAWK FÜZELERİ VERMEYE YEŞİL IŞIK YAKMADI

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek için Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını ve bunun öncesinde birçok detayı Zelenskiy ile masaya yatıracaklarını belirtti.

Son haftaların öne çıkan başlığı Tomahawk füzeleri konusunu detaylı şekilde ele alacaklarını ifade eden Trump, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz. Bence buna oldukça yaklaştık." diye konuştu.

Tomahawk füzelerinin ABD'nin güvenliği için önemine işaret eden Trump, "Tomahawk füzeleri çok önemli. Biz de Tomahawk füzelerini istiyoruz. Ülkemizi korumak için ihtiyacımız olan şeyleri başkasına vermek istemiyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Yozgat’tan kaçtı, Kırıkkale’de duvara tosladı! Cezaevi firarisi nefes kesen kovalamacayla yakalandıJandarma 246 subay alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan bir Orta Doğu ataması daha! Mark Savaya'yı Irak Özel Temsilcisi olarak duyurdu - DünyaTrump, Mark Savaya'yı Irak Özel Temsilcisi olarak atadıKoku dayanılmaz, her yer böcek kaynıyor! Gazze'de benzeri görülmemiş çevre felaketi - DünyaKoku dayanılmaz, her yer böcek kaynıyor!Güney Kore sınırında hareketlilik! Kuzey Kore askeri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı - DünyaGüney Kore sınırında hareketlilik! Geçmeye çalışırken...Macron'dan Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık hakkında açıklama! "Çalınan eserler geri alınacak" - DünyaMacron'dan Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık hakkında açıklama!Hamas ateşkes için Mısır'da! İsrail ise acımasız katliamlarına devam ediyor... - DünyaHamas ateşkes için Mısır'da!Senegalli futbolcuya büyük tuzak! İnsan kaçakçıları fidye için öldürdü - Dünyaİnsan kaçakçıları, futbolcuyu öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...