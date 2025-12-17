İslam Memiş’ten altın ve döviz için net mesaj: Bu seviyelerden uzak durun
İslam Memiş, altın ve dövizde kısa vadeli işlemler için uyardı. Mevcut seviyelerin risk barındırdığını belirten Memiş, dolar–euro tercihi, altın alımı ve bekleme stratejisi konusunda net mesajlar verdi.
- Kısa vadede altın alımlarının riskli olduğunu ve ons altının mevcut seviyelerden maliyet oluşturmayacağını belirtti.
- Altında uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyarak 2026 için gram altında 8 bin TL, ons altında 4 bin 800 dolar hedefini açıkladı.
- Dolar kurunun düşüş beklemediğini ve yavaş da olsa yükselişini sürdüreceğini ifade etti.
- Bu hafta özelinde doların euroya kıyasla daha avantajlı olduğunu vurguladı.
- Euronun mevcut seviyelerde pahalı olduğunu ve yeni alımlar için uygun olmadığını, geri çekilmelerin izlenmesi gerektiğini söyledi.
- Yatırımcılara kısa vadeli hamlelerden kaçınarak uzun vadeli stratejilerle hareket etmeleri çağrısında bulundu.
Piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten altın ve döviz yatırımcılarına dikkat çeken uyarılar geldi. Memiş, özellikle kısa vadeli işlemler konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
Altın fiyatlarının mevcut seviyelerde risk barındırdığını belirten İslam Memiş, kısa vadede yeni alımların doğru olmayabileceğini ifade etti. Ons altının yüksek seyrettiğine dikkat çeken Memiş, bu seviyelerden maliyet oluşturmayacağını söyledi.
2026 HEDEFİNİ AÇIKLADI
Elinde altın bulunan yatırımcılar için ise “nakit ihtiyacı yoksa beklemeye devam edilmeli” değerlendirmesinde bulundu. Uzun vadede altın için yükseliş beklentisini koruyan Memiş, 2026 yılına işaret ederek gram altında 8 bin lira, ons altında ise 4 bin 800 dolar seviyelerini hedef olarak gösterdi.
"DOLAR EURODAN AVANTAJLI"
Döviz cephesinde dolar ve euroyu ayrı ayrı değerlendiren İslam Memiş, dolar kurunun baskılanmasına rağmen düşüş beklentisi olmadığını söyledi. Doların yavaş da olsa yükseliş eğilimini sürdüreceğini belirten Memiş, bu hafta özelinde doların euroya kıyasla daha avantajlı olduğunu ifade etti.
Euro için ise mevcut seviyelerin pahalı olduğuna dikkat çeken Memiş, yeni alımlar için uygun bir dönem olmadığını, muhtemel geri çekilmelerin izlenmesi gerektiğini dile getirdi.
İslam Memiş, yatırımcılara kısa vadeli hamlelerden kaçınmaları ve altın ile dövizde uzun vadeli stratejilerle hareket etmeleri çağrısında bulundu.