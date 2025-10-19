Koku dayanılmaz, her yer böcek kaynıyor! Gazze'de benzeri görülmemiş çevre felaketi

İsrail’in iki yıldır süren yoğun bombardımanları, Gazze’yi adeta yaşanmaz hale getirdi. Yerle bir olan altyapı, yıkılan hastaneler ve kesilen temel hizmetlerin ardından şimdi de şehir dev bir çöplüğe dönüştü.

Gazze Belediyesi, kent sokaklarında biriken çöp miktarının çeyrek milyon tonu aşarak, benzeri görülmemiş bir çevre ve halk sağlığı krizine yol açtığını ifade etti. Belediye, çöplerin İsrail saldırılarında belediye araç ve ekipmanlarının imha edilmesi nedeniyle toplanamadığını açıkladı. Belediye, acil ihtiyaçlar listesini uluslararası kuruluşlara sunduğunu ancak verilen sözlerin kağıt üzerinde kaldığını bildirdi.

"BÖCEK VE KEMİRGENLER ETRAFA YAYILIYOR"

Gazze sakinlerinden Yasser Mortaja, "Bu bölgenin bir çöplüğe dönüşmesi akıl alır gibi değil. Çöplüğe bakın, sürekli yanıyor ve bu yüzden böcekler ile kemirgenler etrafa yayılıyor.

Burası hareketli pazarları olan, yoğun nüfuslu bir bölge ve koku dayanılmaz halde. Bu çöplük savaştan önce yoktu. İsrail'in çöplerin Gazze'nin doğusundaki ana çöp depolama alanına taşınmasını engelleyen kısıtlamaları nedeniyle sakinler çöpü buraya atmak zorunda kaldı. Bir çözüme ihtiyacımız var. Gazze'deki insanlar hastalıklardan ölüyor" dedi.

"KOKU BAŞ EZİLEMEZ HALE GELDİ"

Bir diğer Gazze sakini Issam İbrahim ise, "Gazze'nin en güzel kenti dev bir çöplüğe dönüştü. D

Bize karşı savaş başlatan İsrail, bu felaketin sorumlusudur. Bu krizi çözmek ve atıkları kaldırmak için Arap ülkelerine ve uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Çocuklarımız bu çöpler yüzünden hastalanıyor. Bu sorun acilen çözülmeli" dedi.